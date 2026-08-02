ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

Tекст: Антон Антонов

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.

В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.

