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    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    2 августа 2026, 09:53 • Новости дня

    Артиллеристов ВСУ под Черниговом заставили маскироваться под мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащим 50-й артиллерийской бригады ВСУ, переброшенным в Черниговскую область, запретили в прифронтовых районах носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцам 50-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, которых направили в Черниговскую область, запрещено появляться в военной форме. О маскировке под гражданское население сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По данным источника, расчеты артиллеристов специально перебросили на черниговское направление.

    «Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», – отметил представитель силового ведомства. Он уточнил, что такая мера призвана помочь военным визуально не выделяться на фоне обычных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские волонтеры запросили гражданскую одежду для маскировки бойцов 77-й бригады в Черниговской области.

    Комиссия Генерального штаба ВСУ использовала легенду о встречах с родственниками пленных для прикрытия своей работы в этом регионе.

    В Харьковской области российские силовики задержали переодетого в мирного жителя украинского военнослужащего.

    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.

    В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.

    Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

    Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.

    В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    2 августа 2026, 04:27 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе», – заявил руководитель региона в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки имеются пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.

    Поражённые предприятия производили комплектующие для ракет, беспилотников и средств РЭБ, а также выпускали радиолокационную технику, говорится в канале Max Минобороны.

    Сообщается, что мощные взрывы прогремели в Соломенском районе Киева, а также в Вишнёвом и Бучанском районе Киевской области.

    По данным мониторинговых центров, ВС РФ для ударов по целям задействовали около 30 ракет «Искандер» и «Циркон».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки по Киевскому региону были поражены завод по производству и ремонту военной техники «Укроборонпром», ТЭЦ №6 в Деснянском районе, а также АЗС «UKRNAFTA» в районе Березняков.

    Россия продолжает наносить удары и по складским хабам Украины. Так, минувшей ночью ВС России разнесли склады «Новой почты» №1 в Вишнёвом Киевской области и №21 в Полтаве. Всего за последние сутки Армия России уничтожила четыре крупных отделения этой украинской логистической структуры – в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Полтаве.

    Напомним, утром в субботу сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева. Кроме того российские военные накануне вечером уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой.

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    1 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.

    По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».

    Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.

    Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.

    Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.

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    1 августа 2026, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
    Российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки освободила запорожское Любицкое и взяла под контроль харьковскую Ольговку, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Грушевки, Нечволодовки, Подлимана, Смородьковки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Любицкое в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Великомихайловкой, Ивановкой, Катериновкой, Просяной, Скотоватым Днепропетровской области, Чаплино и Червоным Яром Запорожской области.

    При этом противник потерял более 365 военнослужащих, три бронемашины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Рыжевки и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Бугаевки, Должанки и Морозовой Долины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР.

    За прошедшие сутки противник потерял до 150 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, танк и бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Андреевки, Анновки, Водянского, Грузского, Доброполья и Новогригоровки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих и американская бронемашина HMMWV, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что российская армия освободила 32 населенных пункта за июль. ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

    Накануне российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

    Днем ранее российские войска российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    До этого российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

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    2 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.

    Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 15:54 • Новости дня
    В покушении на разработчика беспилотников в Туле заподозрили СБУ

    «Овод»: Украинские террористы могли стрелять в разработчика FPV-дронов в Туле

    Tекст: Вера Басилая

    Представители компании-производителя беспилотников «Овод».заявили о возможной причастности украинских террористов к нападению на Андрея Черезова в Туле.

    В «Оводе» заявили, что украинские террористы могут быть причастны к покушению на предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, передает РИА «Новости». Разработчик аппаратов серии «Овод» выжил, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

    «Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО, Андрей находился в персональных санкциях Европы и США, и «шорт-листе» украинских террористов», – отметили в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули высокую эффективность производимых дронов на фронте.

    Стало известно, что пострадавший числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до инцидента Евросоюз внес его компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в санкционный список. Коллеги инженера сообщили, что надеются на его скорейшее выздоровление.

    Неизвестный преступник напал на Черезова в подъезде жилого дома в Туле.

    Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список незадолго до покушения на ее руководителя.

    Ранее новые тяжелые ударные дроны этого семейства успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Александр Коц назвал подобные аппараты главным оружием современных терактов.

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    2 августа 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.

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    1 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    Российский «Ураган» смел позиции украинских войск в Запорожской области

    Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли сокрушительное огневое поражение по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» успешно выполнили боевую задачу по ликвидации выявленных целей, передает Минобороны России. Точные координаты расположения неприятеля в Запорожской области были оперативно переданы расчетам тяжелой техники для немедленного реагирования.

    Применение реактивных систем залпового огня «Ураган» позволило полностью накрыть масштабный район сосредоточения сил противника.

    Ранее артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека
    При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека
    @ НовостиБрянска

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в движущийся маршрутный автобус недалеко от поселка Погар в Брянской области, травмировав водителя и двух пассажирок, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую «Газель» возле Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки, сообщил Ковальчук в «Максе». Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    В начале июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на границе с Белоруссией.

    В середине июня при ударе дрона по автобусу с детской футбольной командой погибла сопровождающая женщина.

    В мае из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль в Стародубском округе пострадали два мирных жителя.

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    2 августа 2026, 06:41 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    «В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям предоставят необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса.

    ПВО ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.

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    1 августа 2026, 20:37 • Новости дня
    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО в течение дня успешно нейтрализовали массированную атаку 152 украинских беспилотников над десятью регионами России, а также Азовским и Черными морями, сообщило Минобороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Массированная атака продолжалась в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники уничтожили над Республикой Крым, Республикой Башкортостан, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее 27 июля российские военные нейтрализовали 182 украинских беспилотника над несколькими регионами страны.

    Несколькими днями ранее системы противовоздушной обороны сбили 210 вражеских дронов.

    За сутки до этого дежурные расчеты ликвидировали 172 летательных аппарата противника.

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    1 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Хабиров сообщил о задымлении в Уфе после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ликвидируют задымление на территории промзоны в Уфе, возникшее из-за упавших обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в «Максе».

    Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в MAX об отражении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу республики, передает. В результате происшествия на территории одной из промышленных зон возникло задымление.

    «Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», – заявил руководитель региона. По его словам, все экстренные службы незамедлительно прибыли на место инцидента.

    Специалисты оперативно занимаются ликвидацией последствий падения обломков. Хабиров также подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не получил ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

    В конце июня обломки сбитых дронов рухнули в промзоне Уфы.

    В начале апреля на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за падения аппарата началось возгорание.

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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