Артиллеристов ВСУ под Черниговом заставили маскироваться под мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцам 50-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, которых направили в Черниговскую область, запрещено появляться в военной форме. О маскировке под гражданское население сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, расчеты артиллеристов специально перебросили на черниговское направление.

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», – отметил представитель силового ведомства. Он уточнил, что такая мера призвана помочь военным визуально не выделяться на фоне обычных граждан.

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