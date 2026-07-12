ВС России узнали легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области в период с 21 по 28 июля будет работать комиссия ГШ ВСУ, которая должна дать оценку готовности региона к размещению личного состава и качеству позиций по рубежу сёл Березна – Сосница – Реутинцы. В качестве легенды-прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении в Шосткинском районе, где был освобожден Бачевск, стрелковые бои идут в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке.

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении «Северяне» продвинулись за сутки до 400 метров. В ходе наступления штурмовики взяли в плен двоих солдат ВСУ.

На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

При этом в посёлке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские пограничник (1 пого) бежали с занимаемых позиций в районе Устиновки», – рассказали бойцы.

Из сводки следует, что за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии. ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке.