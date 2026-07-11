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    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

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    11 июля 2026, 18:44 • Новости дня

    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным

    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о своем первом знакомстве с президентом России Владимиром Путиным и о том, как началась их дружба.

    «Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», – сказал актер, передает РИА «Новости».

    Сигал рассказал, что потом его отвезли в дом Путина, где он сразу увидел статую создателя дзюдо в полный рост.

    «Я сел рядом с ним (Путиным – прим. ВЗГЛЯД), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», – сказал актер. Он также поделился своим первым впечатлением о президенте России: «Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый».

    Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России, а в 2018 стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США.

    Ранее Стивен Сигал заявил, что считает Путина величайшим лидером в мире.

    11 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Стивен Сигал высоко оценил деятельность главы российского государства Владимира Путина, отметив его исключительные управленческие качества на международной арене.

    «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», – заявил Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Актер также поделился мнением о других известных политиках. Он отметил наличие собственного уникального стиля у Дональда Трампа, а Владимира Зеленского охарактеризовал как человека, который так и остался артистом, передает РИА «Новости».

    Говоря об отношении Запада к Москве, спецпредставитель российского МИД указал на массовые заблуждения. Граждане США и Европы поверили в навязанный образ России как страшного монстра, подчеркнул Сигал.

    Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя два года занял дипломатический пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым. Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований. Сигал анонсировал создание правдивого фильма о СВО.

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    10 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

    Путин утвердил передачу акций «Усть-Луга Ойл» от кипрской Capefar самой компании

    Tекст: Антон Антонов

    Долю кипрской Capefar Limited в терминале «Усть-Луга Ойл» президент России Владимир Путин разрешил передать самой компании «Усть-Луга Ойл», следует из соответствующего указа.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление:… 499720 акций акционерного общества «Усть-Луга Ойл», принадлежащих Кейпфар Лимитед (Capefar Limited)», – сказано в документе.

    Компания является владельцем и оператором терминала, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Технологические мощности объекта позволяют одновременно загружать три судна дедвейтом до 300 тыс. тонн каждое, передает РИА «Новости».

    Решение касается всего пакета акций, принадлежащих Capefar Limited, они составляют 26% от общего числа акций, передает «Интерфакс».

    Согласно отчету АО «Усть-Луга Ойл» за 2025 год, 49% акций предприятия принадлежит ЗПИФ «Капелла альтернативный фонд II» под управлением АО «Капелла УИ», а 25% принадлежит компании «Транснефть – Балтика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин передал российские активы Air Liquide в управление компании «М-Логистика».

    Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин изменил состав комиссии по экспортному контролю

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в структуре, отвечающей за защиту государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности.

    Российский лидер обновил перечень участников органа, контролирующего экспорт технологий и вооружений, передает РИА «Новости». В опубликованном документе говорится: «Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. – заместитель директора СВР России».

    Также в состав комиссии включен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. При этом бывший замглавы ведомства Сергей Шкляев покинул структуру в связи с переходом на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

    Данный орган функционирует с 2001 года. Главная задача структуры заключается в строгом контроле за экспортом товаров и технологий, применимых для создания оружия массового поражения и различной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году глава государства продлил действие ограничений на вывоз определенной продукции до конца 2027 года. В феврале текущего года российский лидер исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности.

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    9 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с президентом ТПП Сергеем Катыриным отношение международных арбитражей к российскому бизнесу и антикоррупционную работу палаты.

    Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

    Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

    Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

    Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

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    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан

    Политолог Данилин объяснил, зачем «Единой России» самый большой список кандидатов на выборы в Госдуму

    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» выдвинула самый масштабный список кандидатов в депутаты Госдумы не только потому, что рассчитывает получить крупнейшую фракцию, но и потому, что формирует долгосрочный кадровый резерв. Кроме того, партия делает ставку на специалистов самых разных профилей, включая ветеранов СВО, что усиливает ее возможности по работе с запросами граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее «Единая Россия» представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов.

    «Самой крупной партии страны необходима и самая большая команда. Однако большой список формируется еще и как кадровый резерв. Ведь политическая карьера не ограничивается депутатским мандатом: кто-то впоследствии переходит в исполнительную власть, кто-то работает в региональных парламентах или на муниципальном уровне. Поэтому широкий круг кандидатов позволяет выстраивать долгосрочную кадровую политику и оперативно закрывать управленческие вакансии подготовленными людьми», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Из этой же логики вытекает и разнообразие состава списка. В нем представлены предприниматели, врачи, учителя, волонтеры, военные, общественные деятели. Такой подход означает не просто представительство различных социальных групп, а формирование команды с широким набором компетенций. Именно это позволяет партии быстрее реагировать на обращения граждан и эффективнее, быстрее решать вопросы, требующие совершенно разной экспертизы», – подчеркнул политолог.

    «В этом контексте показательно и выдвижение участников специальной военной операции. «Единая Россия» зарегистрировала 78 ветеранов в этом статусе. Речь идет не только об общественном признании их заслуг, но и о привлечении людей с уникальным практическим опытом к законотворческой работе и выработке решений в сфере поддержки военнослужащих, ветеранов и укрепления обороноспособности страны. Тем самым партия последовательно реализует курс, обозначенный президентом Владимиром Путиным, на вовлечение защитников Отечества в систему государственного управления», – сказал Данилин.

    «Люди, прошедшие через боевые действия, хорошо знают цену принимаемым решениям, умеют брать ответственность и работать в сложных условиях. Эти качества востребованы не только на военной службе, но и в государственной работе в целом. Поэтому участие ветеранов в политике выглядит не разовой инициативой, а частью долгосрочной кадровой стратегии», – заключил Данилин.

    Ранее «Единая Россия» представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В частности, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Владимир Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО.

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    9 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму протокол об упрощении ВТС с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.

    Глава государства Владимир Путин направил в нижнюю палату парламента протокол о внесении изменений в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен в электронной базе Госдумы.

    «Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в городе Москве 23 декабря 2025 года», – говорится в тексте проекта федерального закона.

    В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола об упрощении импорта военной продукции из России.

    В прошлом году глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус анонсировал подписание программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

    В феврале 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора об обеспечении гарантий безопасности Союзного государства.

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    9 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин назвал огромной сеть ТПП по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным. Глава государства подчеркнул, что система торгово-промышленных палат объединяет около 57 тыс. организаций.

    В ходе беседы глава государства обратил внимание на масштаб объединения предпринимателей в стране, передает ТАСС

    «Сергей Николаевич, у нас система ТПП объединяет сколько, 130 торгово-промышленных палат региона, да? Это примерно 57 тыс. организаций? Огромная организация», – сказал Путин на встрече с Катыриным. Президент отметил, что столь разветвленная сеть палат действует по всей России.

    Предыдущая рабочая встреча Путина с Катыриным в Кремле состоялась в феврале 2021 года, тогда глава палаты доложил о результатах работы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

    На саммите Россия – АСЕАН в Казани Владимир Путин и лидеры объединения провели закрытый рабочий завтрак с участием Сергея Катырина.

    В ноябре прошлого года делегаты IX съезда Торгово-промышленной палаты приняли решение переизбрать Сергея Катырина президентом организации на очередной пятилетний срок.

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    10 июля 2026, 01:47 • Новости дня
    Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» заявил, что совместные поездки укрепляют семью, традиции и поддерживают активный, здоровый образ жизни.

    «Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.

    Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.

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    9 июля 2026, 20:27 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Валерию Гергиеву
    Путин объявил благодарность Валерию Гергиеву
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил благодарностью художественного руководителя и директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг.

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность художественному руководителю и генеральному директору Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, передает РИА «Новости».  «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации... Гергиеву Валерию Абисаловичу», – говорится в тексте документа.

    Помимо руководителя двух ведущих российских театров, благодарность президента объявлена еще нескольким специалистам, внесшим вклад в организацию общественно значимых проектов. Среди них – директор Центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Владимир Беклямишев, начальник отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Лев Остапчук, директор Фонда Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Доку Завгаев, а также заместитель директора этого фонда Игорь Макеичев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Валерием Гергиевым.

    В ходе беседы глава государства предложил увековечить память дирижера Юрия Темирканова.

    В апреле российский лидер наградил коллектив театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    9 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава палаты выступит с докладом у президента, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    Песков также подчеркнул значимость Торгово-промышленной палаты в экономической жизни страны. По его словам, эта структура выполняет важные функции для делового сообщества, оказывая поддержку фирмам и компаниям в различных секторах экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года делегаты съезда Торгово-промышленной палаты переизбрали Сергея Катырина главой организации на пять лет.

    В январе Катырин предложил рассмотреть возможность частичной приватизации компании «Почта России».

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    9 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Эйфману

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации известному балетмейстеру Борису Эйфману.

    Документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу», – говорится в тексте указа.

    Глава государства также отметил работу главного врача столичной клинической больницы Nº15 имени Филатова. Валерию Вечорко присвоено звание заслуженного врача России. Ему 52 года, он возглавляет медучреждение с июня 2016 года. В 2022 году медик успешно защитил докторскую диссертацию, посвященную лечению пациентов с вирусной пневмонией.

    В июне президент России присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии Андрею Каприну.

    Месяцем ранее глава государства удостоил этого почетного звания актрису театра «Современник» Марину Неелову.

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    10 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин сменил российских послов в Катаре и на Сейшелах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства обновил состав руководителей дипломатических миссий, переведя главу представительства на Сейшельских островах на работу в Катар.

    Президент России назначил новых руководителей дипломатических представительств в Катаре и на Сейшельских островах. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Артем Кожин назначен новым руководителем российского представительства в столице Катара. На этой должности он сменил Дмитрия Догадкина. До этого дипломат возглавлял посольство на Сейшельских островах.

    Освободившееся место в городе Виктория занял Кирилл Соколов-Щербачев. Теперь он будет представлять дипломатические интересы Москвы на Сейшелах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко. Несколькими днями ранее глава государства утвердил Андрея Мартыненко руководителем дипмиссии в Кабо-Верде.

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    10 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о скором разговоре Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности оперативно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Особой подготовки для организации новых переговоров глав государств не требуется, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что каналы связи между странами функционируют исправно.

    «Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что беседа будет проведена, как только в ней появится потребность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков опроверг факт телефонного разговора лидеров двух стран.

    В апреле Владимир Путин заявил Дональду Трампу о предпочтительности переговорного пути решения конфликта.

    Российский президент рассказал главе США о террористических атаках Киева на гражданские объекты.

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    9 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил оказывать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения.

    Президент России Владимир Путин поручил оказывать методическое и экспертное содействие Международной организации по русскому языку, передает ТАСС. Ответственной за выполнение задачи назначена председатель профильного совета Елена Ямпольская.

    Кроме того, глава государства распорядился включить дисциплину «Русский язык как государственный» в программу высших учебных заведений.

    «Минобрнауки с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты», – говорится в документе. Доклад об исполнении поручения министр науки и высшего образования Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года.

    Также правительству поручено подготовить проект указа об учреждении Дня детской книги и создать общероссийскую организацию «Российское Пушкинское общество», сообщает РИА «Новости».

    Дополнительно будут приняты меры по поддержке русского жестового языка и изданию художественной литературы на языках народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин анонсировал создание образовательного модуля по русскому языку для вузов.

    Российский лидер призвал поддержать носителей русского жестового языка.

    В середине прошлого месяца он распорядился учредить международную премию имени Ларисы Вербицкой за вклад в изучение русского языка.

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    9 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин утвердил поручения по поддержке русского и национальных языков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны, подготовленный по результатам недавнего заседания профильного совета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О подписании перечня поручений сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, «Сегодня президент подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России».

    Песков добавил, что утвержденный перечень будет опубликован на официальном сайте Кремля. Документ касается мер по поддержке русского языка и языков народов России.

    Пресс-секретарь также заявил, что советник президента Елена Ямпольская проведет брифинг, на котором подробно прокомментирует содержание поручений, ответит на вопросы журналистов и затронет другие гуманитарные темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.

    Президент также призвал российские вузы создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы для отделения русской филологии от зарубежной.

    Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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