Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о своем первом знакомстве с президентом России Владимиром Путиным и о том, как началась их дружба.
«Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», – сказал актер, передает РИА «Новости».
Сигал рассказал, что потом его отвезли в дом Путина, где он сразу увидел статую создателя дзюдо в полный рост.
«Я сел рядом с ним (Путиным – прим. ВЗГЛЯД), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», – сказал актер. Он также поделился своим первым впечатлением о президенте России: «Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый».
Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России, а в 2018 стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США.
Ранее Стивен Сигал заявил, что считает Путина величайшим лидером в мире.