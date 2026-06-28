Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

Tекст: Евгений Поздняков,

Алексей Нечаев

Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия» (ЕР). В своей речи президент затронул большое количество тем, однако все они «вращались» вокруг двух главных: обществу и стране необходимо сплотиться ради победы в спецоперации, а также всеми силами работать на дальнейшее развитие государства. При этом ЕР, как «ведущая политическая партия», занимает особое место в достижении обозначенных целей.

Долг «Единой России» – сделать все для победы

В самом начале своей речи президент обозначил: съезд проходит в «сложное, судьбоносное время». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту», – подчеркнул он.

В этой связи страны Старого Света поощряют действия Украины, которую они «выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией». Но ВСУ терпят поражение, отступают по всей линии фронта, что и толкает их к «откровенно террористическим действиям»: ударам по гражданским объектам, мирным жителям.

И тем не менее, как полагает глава государства, РФ всегда побеждала в конфликтах за счет народной сплоченности. «Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил на этом фоне Путин.

Он также напомнил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам съезда.

Глава государства заметил, что эти люди и являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

«Это, безусловно, съезд военного времени», – пишет политолог Илья Ухов. В связи с этим, «Россия проводит выборы в условиях как нарастающих угроз на внешнем и внутренних треках, так и в ситуации консолидации общества, сплочения людей, – полагает эксперт. – И Владимир Путин в своем выступлении максимально раскрыл суть переживаемой страной трансформации».

«Главное заключается в том, что несмотря на все усилия, несмотря на огромные ресурсы, вбрасываемые для поражения России – наши войска идут вперед в зоне СВО. Но этот план врагов уже срывается и будет сорван усилиями как нашей армии, так и всего народа», – подчеркивает Ухов.

В связи с этим, наибольшую значимость имеет непосредственно апелляция президента к необходимости в столь непростое время провести выборы, соблюдая все нормы этого процесса, полагает политолог Александр Асафов. «Таким образом мы наглядно демонстрируем недоброжелателям, что не отказываемся от своих принципов», – уточняет собеседник.

Электоральная кампания этого года вообще во многом окажется уникальной.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, председатель ЕР, предстоящие выборы будут впервые проходить в рамках боевых действий. «И это, конечно, накладывает на них существенный отпечаток», – говорит он.

Подобное положение вещей диктует серьезное внешнее давление не только на всю Россию, но и, в частности, на ее законодательную систему. В этой связи, по его мнению, особенно важным становится единение курсов партии и Владимира Путина: избиратель ощущает и ценит эту сплоченность.

«Единая Россия» верна своей миссии – служению Родине и людям

Владимир Путин также поблагодарил ЕР за «весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти». «И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», – призвал он.

Российский лидер напомнил, что при содействии партии реализуются крупные социальные и экономические проекты: регионы получают финансовую поддержку, в том числе и за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

На этом фоне президент поддержал новую инициативу ЕР: «Это признание особого статуса учителя в нашей стране. Обращаю внимание: закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий – воспитанию новых поколений».

При этом глава государства уточнил: власти видят имеющиеся проблемы, осознают и реагируют на них. Поэтому контур будущей работы по-настоящему велик –

предстоит вывести экономику России на принципиально новый технологический уровень, решить задачи внутреннего развития в области демографии и повышения качества жизни во всех регионах страны.

«Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации мы корректируем. Все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно, выполнит», – заметил он.

На этом фоне Путин дал членам партии особое напутствие: «Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы, и конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к Народной программе».

Асафов напоминает: именно на плечах ЕР лежит особая ответственность. «Это политическая сила, которая призвана заботиться обо всех гражданах страны, включая и тех, кто по разным причинам за нее не голосует. Она работает на благо всех, а потому свой предвыборный курс партия формирует с особой тщательностью», – рассказывает он.

Собеседник продолжает: Народная программа ЕР создавалась в рамках масштабных форумов «Есть результат!», которые прошли во всех федеральных округах страны. В ходе данных мероприятий граждане и эксперты высказывали различные инициативы, которые и легли в основу электорального курса партии. «То есть этот документ стал квинтэссенцией пожеланий и чаяний простых людей по целому ряду направлений: образование, промышленность, просвещение и другие.

ЕР на деле показала, что в своей работе она ставит во главу угла человека, который и является центром ее деятельности», –

акцентирует Асафов.

Тот факт, что выступление президента не ограничивалось одними лишь вопросами безопасности, говорит об уверенном взгляде России в будущее, согласен Ухов. «Глава государства четко определил приоритеты: обеспечение экономического роста, решение вопросов демографии, развитие науки и технологий, прорыв в критически важных отраслях», – говорит он.

«Не назову другой страны в мире, кроме России, которая в условиях более чем 10 тыс. санкций, продолжала бы поступательное развитие. Это результат огромной работы государства и всей политической системы», – отмечает Ухов.

А партии – удачи на выборах!

В завершении речи Владимир Путин, напомнив, что он принимал участие в создании «Единой России», пожелал партии удачи на предстоящих выборах. Он также назвал «главное, неоспоримое преимущество» ЕР: ее идеологический фундамент, состоящий из патриотической солидарности, слаженного командного труда, профессионализма и ответственности, а также близости к людям.

Несмотря на теплые пожелания главы государства, партии все же предстоит упорная работа для достижения необходимого результата на выборах. О практических шагах на этом пути рассказал в своем выступлении ее председатель, зампред Совбеза РФ – Дмитрий Медведев.

В частности, он озвучил первую пятерку списка кандидатов в депутаты Государственной думы от ЕР. Она пропитана особым символизмом, добавляет Асафов. «Каждый ее член олицетворяет собой особый акцент ЕР в рамках данной кампании. Глава МИД Сергей Лавров – упор на незыблемость наших позиций на международной арене», – рассуждает собеседник.

«Мэр Москвы Сергей Собянин – опережающее развитие и технологический рывок в будущее. Военкор Евгений Поддубный и руководитель «Юнармии» Владислав Головин – защита и безопасность Родина, а уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова – забота о подрастающем поколении.

Это очень точный и символичный список, состоящий из крайне ответственных людей», –

рассуждает Асафов. Основные же направления деятельности партии, ее идеи и инициативы, которые и должны привлечь избирателя, были заложены в Народную программу, которая, по словам Медведева, станет планом работы ЕР на ближайшие пять лет. Данный документ призван отразить единство ценностей парти и граждан страны.

По его оценке, он должен быть «продуманным, реалистичным и абсолютно корректным». «Его подготовку нужно завершить в ближайшее время. Утвердить окончательную редакцию я предлагаю на втором этапе съезда партии, который состоится в конце августа», – подчеркнул Медведев.

Учитывая то, что программа призвана стать стратегией развития России на долгие годы, особым достоинством ЕР выступает большое число молодых членов. Неслучайно Владимир Путин также указал на эту особенность партии: «Отмечу, что среди кандидатов от «Единой России» будет много молодых людей, представителей поколения, за которым будущее, поколения замечательного. Мы имеем полное право гордиться молодыми людьми нашей страны – это целеустремленные, современные, умные, талантливые юноши и девушки, всем сердцем любящие нашу Родину», – подчеркнул президент.