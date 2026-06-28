  • Новость часаПутин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ превратили украинские АЗС в законную военную цель
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Политолог объяснил состав первой пятерки списка «Единой России»
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России
    Новак допустил импорт топлива для стабилизации российского рынка
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    24 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    28 июня 2026, 21:16 • Новости дня

    Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

    Политолог Асафов: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

    Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Алексей Нечаев

    В нынешнее непростое время партия «Единая Россия» старается выстраивать свою работу на благо улучшение качества жизни и быта населения. И в этом ее курс и курс президента сходятся, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия».

    «Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» (ЕР) подчеркивает значимость данного события для политической жизни нашей страны. В своей речи он обозначил большое число принципиально важных для будущего государства тем», – сказал политолог Александр Асафов.

    Тем не менее, по его оценке, наибольшую значение имеет указание президента на необходимость в столь непростое время провести выборы, соблюдая все нормы этого процесса. «Таким образом мы наглядно демонстрируем недоброжелателям, что не отказываемся от своих принципов», – уточняет собеседник.

    «Электоральная кампания этого года вообще во многом окажется уникальной. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, председатель ЕР, предстоящие выборы будут впервые проходить в рамках боевых действий. И это, конечно, накладывает на них существенный отпечаток», – говорит эксперт.

    Серьезное внешнее давление оказывается на всю Россию и, в частности, на ее законодательную систему. В этой связи, по его мнению, особенно важным становится единение курса ЕР с поручениями президента, а избиратель ощущает и ценит эту сплоченность.

    «На плечах ЕР лежит особая ответственность – это политическая сила, которая призвана заботиться обо всех гражданах страны, включая и тех, кто по разным причинам за нее не голосует. Она работает на благо всех, а потому свой предвыборный курс партия формирует с особой тщательностью», – считает Асафов.

    Собеседник напомнил, что Народная программа ЕР создавалась в рамках масштабных форумов «Есть результат!», которые прошли во всех федеральных округах страны. В рамках данных мероприятий граждане и эксперты высказывали различные инициативы, которые и легли в основу электорального курса партии.

    «То есть этот документ стал квинтэссенцией пожеланий и чаяний простых людей по целому ряду направлений: образование, промышленность, просвещение и другие. ЕР на деле показала, что в своей работе она ставит во главу угла человека, который и является центром ее деятельности», – продолжает эксперт.

    Особым символизмом на этом фоне пропитана выбранная «федеральная пятерка» партии. «Каждый ее член олицетворяет собой особый акцент ЕР в рамках данной кампании. Глава МИД Сергей Лавров – упор на незыблемость наших позиций на международной арене», – рассуждает собеседник.

    «Мэр Москвы Сергей Собянин – опережающее развитие и технологический рывок в будущее. Военкор Евгений Поддубный и руководитель «Юнармии» Владислав Головин – защита и безопасность Родина, а уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова – забота о подрастающем поколении. Это очень точный и символичный список, состоящий из крайне ответственных людей», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия» (ЕР). В своей речи президент затронул большое количество тем, однако все они «вращались» вокруг двух главных: обществу и стране необходимо сплотиться ради победы в спецоперации, а также всеми силами работать на дальнейшее развитие государства. При этом ЕР, как «ведущая политическая партия», занимает особое место в достижении обозначенных целей.

    В самом начале своей речи президент обозначил: съезд проходит в «сложное, судьбоносное время». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту», – подчеркнул он.

    И тем не менее, как полагает глава государства, РФ всегда побеждала в конфликтах за счет народной сплоченности. «Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил на этом фоне Путин.

    Он также напомнил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам съезда.

    Владимир Путин также поблагодарил ЕР за «весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти». «И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», – призвал он.

    Российский лидер напомнил, что при содействии партии реализуются крупные социальные и экономические проекты: регионы получают финансовую поддержку, в том числе и за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

    В завершении речи Владимир Путин, напомнив, что он принимал участие в создании «Единой России», пожелал партии удачи на предстоящих выборах. Он также назвал «главное, неоспоримое преимущество» ЕР: ее идеологический фундамент, состоящий из патриотической солидарности, слаженного командного труда, профессионализма и ответственности, а также близости к людям.

    Несмотря на теплые пожелания главы государства, партии все же предстоит упорная работа для достижения необходимого результата на выборах. О практических шагах на этом пути рассказал в своем выступлении ее председатель, зампред Совбеза РФ – Дмитрий Медведев.

    В частности, он озвучил первую пятерку списка кандидатов в депутаты Государственной думы от ЕР. В ее состав вошли: глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Основные же направления деятельности партии, ее идеи и инициативы, которые и должны привлечь избирателя, были заложены в Народную программу, которая, по словам Медведева, станет планом работы ЕС на ближайшие пять лет. Данный документ призван отразить единство ценностей парти и граждан страны.

    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

    Комментарии (3)
    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

    Комментарии (8)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

    Комментарии (8)
    28 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы на съезде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоится предвыборный съезд «Единой России» для выдвижения кандидатов в Госдуму, на котором определят конфигурацию списка кандидатов в Государственную думу.

    «Единая Россия» готовится к проведению первого этапа съезда в российской столице, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на предстоящие думские выборы. Парламентская кампания началась 16 июня после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС

    Согласно закону, партии обязаны провести съезды в течение 25 дней с начала кампании. «Единая Россия» станет третьей из парламентской пятерки, кто выполнит эту процедуру, после КПРФ и ЛДПР. Предвыборный съезд разделен на два этапа: первый посвящен выдвижению кандидатов, второй, запланированный на август, – утверждению программы.

    Ожидается, что общефедеральную часть списка партии составят не более пяти человек с высоким авторитетом в обществе. В 2026 году единороссы планируют выдвинуть максимально возможное количество кандидатов – 625 человек. Также обновится региональная структура списка, в который могут войти до 55 действующих губернаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена Татьяну Москалькову кандидатом на парламентских выборах.

    По итогам предварительного голосования победителями стали 480 ветеранов спецоперации.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев анонсировал обновление состава думской фракции минимум на четверть.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Медведев огласил первую «пятерку» кандидатов «Единой России» на выборы
    Медведев огласил первую «пятерку» кандидатов «Единой России» на выборы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В список «Единой России» вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин, которые представят партию на осенних выборах, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев огласил имена политиков и общественных деятелей, которые возглавят предвыборный список кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании съезда партии, он подчеркнул значимость выбранных кандидатур.

    «Сегодня мы утвердим списки кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России». Этот список должны возглавить люди, которых знает наша страна благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации», – заявил Медведев в ходе мероприятия. Он добавил, что эти люди защищают национальные интересы на разных направлениях.

    В первую пятерку вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Подробности по всему списку позже представит секретарь генсовета Владимир Якушев. Голосование за депутатов девятого созыва пройдет 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» запланировала проведение предвыборного съезда в Москве.

    Президент России Владимир Путин прибыл на первый этап этого партийного мероприятия.

    Месяцем ранее председатель партии Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования с победой 480 ветеранов спецоперации.

    Комментарии (11)
    28 июня 2026, 03:19 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    По данным оперштаба, также обломки повредили линию электропередачи. В одном из частных домовладений взрывной волной выбило стекла.

    Отмечается, что по предварительной информации пострадавших нет. На местах всех инцидентов работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве.

    В Славяносербском муниципальном округе ЛНР удар украинского беспилотника по грузовику вызвал пожар, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.

    В Рыльске в результате удара беспилотника пострадал 66-летний мужчина.

    Комментарии (17)
    28 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку
    Российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, взяв под контроль два новых населенных пункта на южном участке фронта, сообщает Минобороны России.

    Подразделения Вооруженных сил России из состава группировки «Восток» успешно продвинулись в глубину обороны украинских войск, сообщает Минобороны в Mах. В результате активных наступательных действий под полный контроль армии перешли сразу два населенных пункта.

    В Днепропетровской области военные освободили населенный пункт Писанцы. Одновременно с этим в Запорожской области от подразделений противника была зачищена Новоселовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Восток» освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области. В начале июня Вооруженные силы России заняли Комсомольское в Запорожской области. В конце мая российские военные взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения надежной защиты государственных границ.

    «Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – подчеркнул российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ.

    В апреле глава государства пообещал продолжить работу над созданием защитного кордона для обеспечения спокойствия приграничных регионов.

    Комментарии (13)
    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

    Комментарии (9)
    28 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Украина держала похищенных курян в лагерях для военнопленных

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане России, захваченные украинскими военными в Курской области, содержались в лагерях для военнопленных без послаблений, сообщил один из них после возвращения в Россию.

    Один из вернувшихся на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном передал разговор с украинской стороной: «Мы задали вопрос: как с нами гражданскими? [Ответили]: «Вы приравниваетесь к военным, то есть и условия содержания у вас будут [такие же], не будет у вас особо никаких поблажек, будете наравне со всеми сидеть»».

    Освобожденные отметили, что их держали отдельно от других заключенных, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о прибытии в Курск пятерых курян, освобожденных из украинского плена.

    «От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже – били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке», – рассказал Хинштейн.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к делегатам партийного съезда «Единой России» с напутственным словом, особо отметив важность участия молодого поколения в политической жизни страны.

    Президент России посетил съезд партии «Единая Россия», где выступил с речью перед участниками, передают «Вести». Он поздравил молодых партийцев с прошедшим Днем молодежи и пожелал им успехов в предстоящей избирательной кампании.

    «Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам», – заявил Владимир Путин.

    Российский лидер напомнил о своем участии в создании политической силы. По его словам, идеологической основой организации являются слаженная командная работа, профессионализм, патриотическая солидарность и близость к гражданам.

    Кроме того, глава государства добавил, что за годы работы у него выстроились конструктивные отношения со всеми фракциями, представленными в отечественном парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Президент заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию.

    Комментарии (9)
    28 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время XXIII съезда «Единой России» президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты усилили давление на страну и пытаются раскачать внутреннюю ситуацию.

    Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

    «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

    Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной против России.

    Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию как элементе гибридной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о обсуждении в НАТО идей расчленения России и ее так называемой деколонизации.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Политолог Ухов объяснил состав первой пятерки списка «Единой России»

    Политолог Ухов назвал первую пятерку списка «Единой России» ответом на вызовы

    Tекст: Ольга Иванова

    Выдвижение в первой пятерке партийного списка «Единой России» героев спецоперации, видных дипломатов и управленцев подтверждает курс страны на суверенное развитие вопреки давлению Запада, считает политолог Илья Ухов.

    Политолог Илья Ухов прокомментировал состав первой пятерки федерального списка «Единой России», утвержденного на съезде партии, свое мнение он написал он в Telegram-канале. По словам эксперта, текущий съезд проходит в условиях военного времени и консолидации общества перед лицом внешних угроз.

    «Страна находится на марше, как справедливо отметил Президент, мы бьемся не просто за какие-то тактические цели – но за само право определять свое будущее, за право дать возможность нашим детям и внукам жить в свободной, суверенной, развитой стране», – подчеркнул политолог. Он добавил, что Россия уверенно смотрит вперед, обеспечивая экономический рост и выполняя все социальные обязательства, несмотря на беспрецедентное давление и более 10 тыс. санкций.

    Ухов отметил, что присутствие в списке Героя России Головина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой указывает на важность защиты молодежи и демографии. Участие мэра Москвы Сергея Собянина символизирует фокус на долгосрочное инновационное развитие. Включение военкора Евгения Поддубного отражает признание вклада патриотических медиа в достижение целей спецоперации, а присутствие главы МИД Сергея Лаврова подчеркивает значимость работы на мировой арене в условиях давления Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев огласил первую пятерку кандидатов от «Единой России» на осенние выборы.

    Президент России Владимир Путин прибыл на первый этап этого партийного съезда в Москве.

    Глава государства призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин одобрил закрепление особого статуса учителей
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Медведев: Армении будет крайне сложно избавиться от диктата Запада
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превратили украинские АЗС в законную военную цель

    Российские войска систематически наносят удары по украинским АЗС: за месяц уничтожено более 150 станций. Большая их часть сосредоточена в прифронтовых регионах страны. Эксперты отмечают, что Киев сам сделал заправки целями для российских ударов. Почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе. Подробности

    Перейти в раздел

    Жара сделала жизнь в Европе смертельно опасной

    «Лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного». Такими словами европейские врачи говорят об огромном количестве смертей, которые им приходится фиксировать за последние дни. Причиной этих трагедий стала экстремальная жара, которую переживает континент. И она же привела к череде других резких перемен в жизни Европы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации