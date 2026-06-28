Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

Политолог Асафов: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

Tекст: Евгений Поздняков,

Алексей Нечаев

«Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» (ЕР) подчеркивает значимость данного события для политической жизни нашей страны. В своей речи он обозначил большое число принципиально важных для будущего государства тем», – сказал политолог Александр Асафов.

Тем не менее, по его оценке, наибольшую значение имеет указание президента на необходимость в столь непростое время провести выборы, соблюдая все нормы этого процесса. «Таким образом мы наглядно демонстрируем недоброжелателям, что не отказываемся от своих принципов», – уточняет собеседник.

«Электоральная кампания этого года вообще во многом окажется уникальной. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, председатель ЕР, предстоящие выборы будут впервые проходить в рамках боевых действий. И это, конечно, накладывает на них существенный отпечаток», – говорит эксперт.

Серьезное внешнее давление оказывается на всю Россию и, в частности, на ее законодательную систему. В этой связи, по его мнению, особенно важным становится единение курса ЕР с поручениями президента, а избиратель ощущает и ценит эту сплоченность.

«На плечах ЕР лежит особая ответственность – это политическая сила, которая призвана заботиться обо всех гражданах страны, включая и тех, кто по разным причинам за нее не голосует. Она работает на благо всех, а потому свой предвыборный курс партия формирует с особой тщательностью», – считает Асафов.

Собеседник напомнил, что Народная программа ЕР создавалась в рамках масштабных форумов «Есть результат!», которые прошли во всех федеральных округах страны. В рамках данных мероприятий граждане и эксперты высказывали различные инициативы, которые и легли в основу электорального курса партии.

«То есть этот документ стал квинтэссенцией пожеланий и чаяний простых людей по целому ряду направлений: образование, промышленность, просвещение и другие. ЕР на деле показала, что в своей работе она ставит во главу угла человека, который и является центром ее деятельности», – продолжает эксперт.

Особым символизмом на этом фоне пропитана выбранная «федеральная пятерка» партии. «Каждый ее член олицетворяет собой особый акцент ЕР в рамках данной кампании. Глава МИД Сергей Лавров – упор на незыблемость наших позиций на международной арене», – рассуждает собеседник.

«Мэр Москвы Сергей Собянин – опережающее развитие и технологический рывок в будущее. Военкор Евгений Поддубный и руководитель «Юнармии» Владислав Головин – защита и безопасность Родина, а уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова – забота о подрастающем поколении. Это очень точный и символичный список, состоящий из крайне ответственных людей», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия» (ЕР). В своей речи президент затронул большое количество тем, однако все они «вращались» вокруг двух главных: обществу и стране необходимо сплотиться ради победы в спецоперации, а также всеми силами работать на дальнейшее развитие государства. При этом ЕР, как «ведущая политическая партия», занимает особое место в достижении обозначенных целей.

В самом начале своей речи президент обозначил: съезд проходит в «сложное, судьбоносное время». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту», – подчеркнул он.

И тем не менее, как полагает глава государства, РФ всегда побеждала в конфликтах за счет народной сплоченности. «Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил на этом фоне Путин.

Он также напомнил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам съезда.

Владимир Путин также поблагодарил ЕР за «весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти». «И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», – призвал он.

Российский лидер напомнил, что при содействии партии реализуются крупные социальные и экономические проекты: регионы получают финансовую поддержку, в том числе и за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

В завершении речи Владимир Путин, напомнив, что он принимал участие в создании «Единой России», пожелал партии удачи на предстоящих выборах. Он также назвал «главное, неоспоримое преимущество» ЕР: ее идеологический фундамент, состоящий из патриотической солидарности, слаженного командного труда, профессионализма и ответственности, а также близости к людям.

Несмотря на теплые пожелания главы государства, партии все же предстоит упорная работа для достижения необходимого результата на выборах. О практических шагах на этом пути рассказал в своем выступлении ее председатель, зампред Совбеза РФ – Дмитрий Медведев.

В частности, он озвучил первую пятерку списка кандидатов в депутаты Государственной думы от ЕР. В ее состав вошли: глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Основные же направления деятельности партии, ее идеи и инициативы, которые и должны привлечь избирателя, были заложены в Народную программу, которая, по словам Медведева, станет планом работы ЕС на ближайшие пять лет. Данный документ призван отразить единство ценностей парти и граждан страны.