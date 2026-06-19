Tекст: Антон Антонов

«Часть из них была изъята местными полицейскими, которые, в свою очередь, продают их преступным группировкам в Киевской области», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение вглубь области. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Храповщины, Большой Рыбицы, Сум, Уланово, Могрицы, Толстодубово, Бачевска, Сновска и поселка Хотень.

В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, там в плен взят один украинский военный. Подразделения РХБЗ «Севера» нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Толстодубово.

В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 19 участках до 500 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях.

Анализ некрологов ВСУ показал, что в Стецковке серьезные потери понесли расчеты БПЛА ВСУ.

В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах у сел Михайловка, Майское и вдоль железной дороги к райцентру, «Северяне» продвинулись до 300 м, а по позициям ВСУ в районе села Лесное был нанесен удар ТОС.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности. Удары по живой силе и технике ВСУ пришлись по районам Приколотного, Александровки, Казачьей Лопани, Избицкого, Ивановки, Варваровки, Потихоново, Митрофановки, Малыжино, Гоптовки и села Уды. Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 700 м, стрелковые бои идут в селах Лосевка, Украинское и в лесах Волчанского района. Подразделения РХБЗ «Севера» нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Рубежного. На Великобурлукском направлении боевые действия продолжаются в Петро-Ивановке и окрестностях, «Северяне» продвинулись на двух участках до 400 м.

Противник пытался атаковать позиции «Северян» западнее Рясного силами штурмовой группы, однако в результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты были уничтожены.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Один военнослужащий 130 орб взят в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов.

После мятежа мобилизованных из «Десны» досрочно распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57 омпбр и 127 отмбр на Волчанском направлении.

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