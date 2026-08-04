Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Склад Wildberries в Ленобласти загорелся после атаки беспилотника
В результате падения БПЛА на территории логистического комплекса Wildberries в Ленинградской области произошел пожар, сотрудников эвакуировали, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», – указали в компании, передает ТАСС.
Отмечается, что эвакуацию на объекте проводили заблаговременно. По предварительным данным, никто не пострадал.
Прием текущих поставок на пострадавший склад временно ограничен. Все грузы оперативно перенаправляются на другие логистические объекты маркетплейса для обеспечения бесперебойной работы.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что дроны ВСУ попали в складскую зону Тосненского района Ленинградской области.
В конце июля руководитель компании Татьяна Ким заявляла о спасении части товаров после налета дронов на склады в Ленинградской области.
Спустя несколько дней персонал логистического комплекса в Удмуртии эвакуировали из-за массированной атаки беспилотников.