В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Сотрудников Wildberries в Удмуртии эвакуировали из-за атаки дронов
Персонал логистического комплекса маркетплейса Wildberries в городе Сарапул в Удмуртии был оперативно выведен из зданий в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе компании Wildberries и Russ (РВБ).
В пресс-службе компании уточнили, что меры приняты в соответствии с требованиями безопасности. «Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Незадолго до этого глава Удмуртии Александр Бречалов проинформировал о том, что регион отражает самую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов за последнее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Петербурге и Симферополе.
Несколькими днями ранее украинские дроны ударили по распределительным центрам маркетплейса в Котовске и Электростали.
После этих происшествий руководство площадки начало выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.