Сотрудников Wildberries в Удмуртии эвакуировали из-за атаки дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В пресс-службе компании уточнили, что меры приняты в соответствии с требованиями безопасности. «Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Незадолго до этого глава Удмуртии Александр Бречалов проинформировал о том, что регион отражает самую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов за последнее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Петербурге и Симферополе.

Несколькими днями ранее украинские дроны ударили по распределительным центрам маркетплейса в Котовске и Электростали.

После этих происшествий руководство площадки начало выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.