«КамАЗ» отменил короткую рабочую неделю из-за наплыва заказов

«КамАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе на фоне роста заказов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Автоконцерн «КамАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю, которая должна была действовать с августа по октябрь, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне значительного роста объема заказов на продукцию предприятия.

«Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года», – сообщили в пресс-службе компании.

Теперь сотрудники автогиганта продолжат трудиться по стандартному пятидневному графику. Это позволит предприятию своевременно выполнить все обязательства перед заказчиками и удовлетворить растущий спрос на рынке грузовой техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной руководство автозавода обсуждало возможность перехода предприятия на четырехдневную рабочую неделю.

В мае генеральный директор компании Сергей Когогин доложил президенту о бесперебойной работе производства.

В прошлом году подразделения с неполной загрузкой переходили на сокращенный график из-за кризиса на рынке грузовиков.