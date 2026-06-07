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Financial Times: OpenAI превратит ChatGPT в суперприложение перед IPO
В преддверии выхода на биржу разработчики компании OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети ChatGPT, чтобы дополнить чат-бот функциями персонального помощника и новыми бизнес-инструментами.
Разработчик технологий искусственного интеллекта намерен существенно расширить возможности своего главного продукта в преддверии первичного размещения акций, передает РИА «Новости». Журналисты Financial Times подчеркивают важность предстоящих изменений. «OpenAI готовит самое большое обновление ChatGPT с момента запуска, начавшего бурное развитие искусственного интеллекта, в условиях, когда компания стоимостью 850 млрд долларов ищет новые точки роста в преддверии выхода на IPO в этом году», – пишет британское издание.
Сейчас создатели сосредоточились на привлечении корпоративных клиентов. Из-за этого снизился приоритет ряда потребительских функций, включая платформу генерации видео Sora и встроенные покупки. В будущем чат-бот должен стать универсальным суперприложением, объединяющим в себе различные продукты.
Ведущий специалист корпорации Тибо Сотто сообщил, что команда создает персонального помощника для решения личных и рабочих задач. Обновленная программа будет работать на мобильных устройствах, десктопе и в браузерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года гендиректор OpenAI Сэм Альтман объявил режим «красного кода» для концентрации усилий на развитии ChatGPT.
В январе корпорация Nvidia отказалась от планов по инвестированию ста миллиардов долларов в этот стартап.
В мае суд присяжных в США отклонил иск Илона Маска к разработчику нейросети.