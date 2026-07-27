День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Постпред Гатилов заявил о создании Европой своего ядерного щита
Постпред Гатилов: Европа создает свой ядерный щит
Европейцы разочаровались в надежности ядерного зонтика США и начали выстраивать собственные механизмы сдерживания, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного зонтика, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Франция инициировала практическое взаимодействие в этой сфере с Германией и Польшей. На прошлой неделе прошли совместные учения французских и немецких ВВС по дозаправке истребителей, способных нести ядерное оружие.
Гатилов отметил, что в Берлине и Варшаве открыто обсуждают возможность получения собственных арсеналов. Тем временем Финляндия, Эстония и Литва стремятся доказать лояльность США, чтобы добиться размещения ядерного оружия союзников по НАТО на своей территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине. В мае Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции. Экс-глава МИД ФРГ Фишер выступил против создания немецкого ядерного зонтика.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбирала, как разорвать ядерное кольцо вокруг России.