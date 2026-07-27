Постпред Гатилов заявил о создании Европой своего ядерного щита

Постпред Гатилов: Европа создает свой ядерный щит

Tекст: Катерина Туманова

«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного зонтика, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, Франция инициировала практическое взаимодействие в этой сфере с Германией и Польшей. На прошлой неделе прошли совместные учения французских и немецких ВВС по дозаправке истребителей, способных нести ядерное оружие.

Гатилов отметил, что в Берлине и Варшаве открыто обсуждают возможность получения собственных арсеналов. Тем временем Финляндия, Эстония и Литва стремятся доказать лояльность США, чтобы добиться размещения ядерного оружия союзников по НАТО на своей территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине. В мае Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции. Экс-глава МИД ФРГ Фишер выступил против создания немецкого ядерного зонтика.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбирала, как разорвать ядерное кольцо вокруг России.