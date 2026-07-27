Штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Кияницы, Малой Рыбицы, Конотопа, Успеенки, Малой Слободки, Угроед и Краснополья. В Шосткинском районе стрелковые бои шли в Уланово и Малой Слободке, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м. Не прекращались стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень, в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои шли в лесных массивах и приграничном селе Проходы.
На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности. Удары по силам и технике ВСУ пришлись по районам Харькова, Карасевки, Сосновки, Белого Колодезя, Рубежного, Заречного, Ивановки, села Хатнее, Ивашкино, Каменной Яруги, Богодухова и Веселого. Штурмовые подразделения «Северян» продолжили наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
По резервам противника в Карасевке и Сосновке отработала российская авиация, уничтожив штурмовые группы украинских националистов. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 700 м. Стрелковые бои шли в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, в районе Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Северян» вели стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка и в районе села Устиновка.
«В Черниговской области сотрудники нацполиции создают карательные отряды из числа бывших участников АТО, освобожденных от мобилизации и уволенных за взятки из ВСУ националистов. Первоочередной задачей «полицаев» будет поиск уклонистов, однако в дальнейшем их также планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений», – сообщил «Северный Ветер».
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северный Ветер» также сообщил, что на учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.
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