Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 571 дрон ВСУ
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 571 украинский дрон над страной, сообщило Минобороны.
Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским и Черным морями.
Все пораженные дроны относились к самолетному типу.
В ночь на пятницу над Ленобластью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников. На складах Wildberries в регионе произошли возгорания из-за падения дрона, пострадали три человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали 172 вражеских беспилотника над несколькими областями и морскими акваториями.