Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской областями, указало ведомство в Max.

Также их уничтожили над Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским и Черным морями.

Все пораженные дроны относились к самолетному типу.

В ночь на пятницу над Ленобластью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников. На складах Wildberries в регионе произошли возгорания из-за падения дрона, пострадали три человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали 172 вражеских беспилотника над несколькими областями и морскими акваториями.