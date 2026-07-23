Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины
Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым его возможного назначения на должность вице-премьера по военным инновациям.
Зеленский заявил, что обсуждал с экс-министром назначение на различные должности, передает ТАСС.
«Я предложил ему несколько постов. Последний – вице-премьер по военным инновациям», – приводит слова украинского лидера издание «РБК-Украина». Политик добавил, что на этой должности крайне важна координация с руководством Минобороны, армией и лично с ним.
При этом не уточняется, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост руководителя оборонного ведомства. По данным местных СМИ, отправленный в отставку на прошлой неделе экс-министр готов согласиться только на эту должность.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о предложении бывшему министру должности вице-премьера по военным технологиям.
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