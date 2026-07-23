Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский заявил, что обсуждал с экс-министром назначение на различные должности, передает ТАСС.

«Я предложил ему несколько постов. Последний – вице-премьер по военным инновациям», – приводит слова украинского лидера издание «РБК-Украина». Политик добавил, что на этой должности крайне важна координация с руководством Минобороны, армией и лично с ним.

При этом не уточняется, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост руководителя оборонного ведомства. По данным местных СМИ, отправленный в отставку на прошлой неделе экс-министр готов согласиться только на эту должность.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о предложении бывшему министру должности вице-премьера по военным технологиям.

Украинский лидер заявил о необходимости объединить технологическую составляющую государства.

Бывший глава оборонного ведомства отклонил все варианты перевода на работу в СНБО.