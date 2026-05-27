  Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии
    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Освобождены запорожская Воздвижевка и харьковский Гранов
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 13:35 • Новости дня

    СК: Жертвами действий Киева в Донбассе стали 7,6 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвами агрессии Киева с 2014 года стали более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса, 240 из которых дети, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса погибли с 2014 года в результате действий Киева, передает ТАСС. Среди погибших – 240 несовершеннолетних. Ранения различной степени тяжести получили более 22 тыс. человек, в том числе 1225 детей, уточнила Петренко на Международном форуме по безопасности.

    Она отметила, что обстрелы территорий Донбасса и Новороссии Вооруженными силами Украины продолжаются уже 12 лет. По фактам преступлений с 2014 года возбуждено почти 10 тыс. уголовных дел, потерпевшими по ним признаны более 132 тыс. человек.

    Петренко также сообщила, что суммарный материальный ущерб от действий ВСУ на новых территориях России превышает 560 млрд рублей, а на приграничных и тыловых территориях страны – более 140 млрд рублей.

    Около тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых, 955 из них объявлены в международный розыск. По уже расследованным делам осужден 221 иностранец, добавила Петренко.

    СК также заочно предъявил обвинения бывшему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января. По данным следствия, мощность взрывчатки на бортах атакующих БПЛА достигала 75 кг в тротиловом эквиваленте, а обстрел был совершен во время встречи мирными жителями Нового года.

    В результате удара по кафе и гостинице в селе Хорлы погибли 29 человек, среди которых двое детей. Пострадали не менее 60 человек, отметила представитель СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заочно предъявил обвинения Кириллу Буданову и Роберту Бровди в совершении теракта в Херсонской области.

    В январе глава ведомства сообщил о гибели 7184 мирных жителей Донбасса от действий киевского режима с 2014 года.

    Командующий беспилотными системами ВСУ Бровди ранее заочно получил пожизненный срок за организацию атаки на российских журналистов.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    Комментарии (13)
    27 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили в силовых структурах.

    Украинское подразделение понесло критические потери сразу после отправки к линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию о гибели личного состава подтвердили в российских силовых структурах.

    «Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр», – сообщил собеседник агентства.

    Пленные солдаты украинской армии регулярно заявляют о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Военнослужащие жалуются на острую нехватку личного состава и трудности с эвакуацией раненых. Отмечается, что командование часто отправляет бойцов на передовые позиции без должной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на харьковском направлении украинская армия потеряла роту пополненной инвалидами бригады.

    Несколькими днями позднее российские военные нанесли поражение формированиям противника сразу на шести направлениях.

    В конце прошлого года силовики ликвидировали остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады на востоке Волчанска.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Комментарии (3)
    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству настроиться на затяжное противостояние, которое может продлиться еще два-три года, сообщают украинские СМИ.

    По данным источников в украинском правительстве Telegram-канала Insider UA, Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта, передает «Газета.Ru».

    Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования. Кроме того, упоминается «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Сообщается, что российские силы к осени намерены выйти на границы Донбасса.

    Информацию о подготовке к затяжному противостоянию также подтверждает издание The Economist. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, журналисты отмечают, что Зеленский дал указание готовиться к двум-трем годам боевых действий.

    В марте Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал информацию о подготовке к длительному конфликту фейком.

    Комментарии (6)
    27 мая 2026, 06:44 • Новости дня
    Российские штурмовики вышли к окрестностям Новопавловки

    Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» успешно продвинулись вперед в Днепропетровской области, передает ТАСС. «Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Перед началом наземного штурма операторы беспилотников уничтожили логистику, танки и огневые точки противника, полностью перекрыв пути снабжения ВСУ. Затем боевые двойки на мотоциклах стремительно преодолели противотанковые рвы и открытую местность, закрепившись на рубеже. Укрывшихся в подвалах украинских военных выбивают с помощью различных типов мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года российские войска взяли в полукольцо этот важный логистический узел ВСУ.

    До этого силовики усилили огневое давление на данный населенный пункт.

    В середине мая текущего года операторы беспилотников ликвидировали около Новопавловки группу иностранных наемников.

    Комментарии (4)
    27 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбиты более 20 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предположительно, ракетами Storm Shadow, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев заявил: «В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку».

    По словам главы города, средства ПВО сбили более 20 беспилотников в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. В результате падения обломков одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади, где загорелась крыша.

    Взрывная волна повредила восьмиэтажный жилой дом: пострадали фасад, окна и балконы. Кроме того, на улице Гоголя ракета нанесла урон пустующему административному зданию. В соседних многоквартирных домах также выбиты стекла. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные перехватили 14 вражеских беспилотников над Северной стороной.

    Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны сбили пять дронов в районе мыса Херсонес.

    В середине мая губернатор города Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 25 украинских аппаратов над морем.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Воздвижевку в Запорожской области.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Рубежным и Старицей в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

    Противник потерял свыше 165 военнослужащих, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ возле Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Красного Лимана, Пришиба в Донецкой народной республике (ДНР), Смородьковки, Гусинки, Нового Мира, Осиново, Грушевки и Моначиновки в Харьковской области.

    ВСУ потеряли при этом до 190 военнослужащих, британскую бронемашину Snatch и бронемашину «Новатор», а также американскую 155-мм гаубицу М114, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, спецназначения и нацгвардии поблизости от Новопавловки в Днепропетровской области, Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    Ранее они освободили Добропасово в Днепропетровской области, также освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 01:00 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты 14 беспилотников

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают налет дронов на Севастополь, уничтожив 14 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    Военные перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов над Северной стороной, а также в районе Севастопольской бухты и бухты Омега.

    Власти города призвали местных жителей укрыться в безопасных местах из-за продолжающегося налета украинских дронов. Губернатор настоятельно рекомендовал горожанам не пренебрегать мерами предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастополь.

    Комментарии (0)

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 06:26 • Новости дня
    Ракета сбита в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге в ходе отражения воздушного удара сбита ракета, падение ее фрагментов привело к возгоранию припаркованных машин, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортные средства загорелись на улице Циолковского в результате падения частей сбитой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты 14 беспилотников.

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Комментарии (0)

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 06:52 • Новости дня
    В результате ракетной атаки на Таганрог пострадали два человека
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате утренней воздушной атаки в Таганроге два человека пострадали и были госпитализированы, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. К сожалению, не обошлось без последствий», – сообщила Камбулова в «Максе».

    Двое пострадавших доставлены в больницу. Падение обломков привело к возгоранию автомобилей, пожарным удалось оперативно локализовать огонь. На месте инцидента продолжают работать службы экстренного реагирования.

    В настоящее время ракетная опасность в Таганроге отменена. Городские дороги открыты, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании автомобилей на улице после падения обломков ракеты.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    Полянский заявил о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в ОБСЕ Швейцария на специальном заседании попыталась увести дискуссию от темы ударов украинской армии по мирным жителям в Старобельске, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Российская миссия добивалась отдельного рассмотрения теракта в Старобельске. Однако председательство отклонило этот запрос и созвало заседание Постоянного совета для оценки ответных шагов Москвы, передает РИА «Новости».

    «Швейцарцы пытались заставить нас выступать по провокационному пункту повестки дня о спецоперации. Мы настояли на том, что будем выступать по теме целенаправленных атак ВСУ на гражданских лиц», – подчеркнул Полянский.

    Дипломат отметил, что отечественная делегация подробно изложила позицию по инциденту при полном зале.

    Украинский представитель пытался возражать из-за несоответствия выступления заявленной повестке, однако российские представители успешно завершили свою речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ из-за атаки на Старобельск. Швейцарское председательство организации прислало российской стороне провокационный ответ без осуждения теракта.

    При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек.

    Комментарии (0)
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации