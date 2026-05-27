Tекст: Дмитрий Зубарев

Петренко заявила, что более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса погибли с 2014 года в результате действий Киева, передает ТАСС. Среди погибших – 240 несовершеннолетних. Ранения различной степени тяжести получили более 22 тыс. человек, в том числе 1225 детей, уточнила Петренко на Международном форуме по безопасности.

Она отметила, что обстрелы территорий Донбасса и Новороссии Вооруженными силами Украины продолжаются уже 12 лет. По фактам преступлений с 2014 года возбуждено почти 10 тыс. уголовных дел, потерпевшими по ним признаны более 132 тыс. человек.

Петренко также сообщила, что суммарный материальный ущерб от действий ВСУ на новых территориях России превышает 560 млрд рублей, а на приграничных и тыловых территориях страны – более 140 млрд рублей.

Около тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых, 955 из них объявлены в международный розыск. По уже расследованным делам осужден 221 иностранец, добавила Петренко.

СК также заочно предъявил обвинения бывшему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января. По данным следствия, мощность взрывчатки на бортах атакующих БПЛА достигала 75 кг в тротиловом эквиваленте, а обстрел был совершен во время встречи мирными жителями Нового года.

В результате удара по кафе и гостинице в селе Хорлы погибли 29 человек, среди которых двое детей. Пострадали не менее 60 человек, отметила представитель СК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заочно предъявил обвинения Кириллу Буданову и Роберту Бровди в совершении теракта в Херсонской области.

В январе глава ведомства сообщил о гибели 7184 мирных жителей Донбасса от действий киевского режима с 2014 года.

Командующий беспилотными системами ВСУ Бровди ранее заочно получил пожизненный срок за организацию атаки на российских журналистов.