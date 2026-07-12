Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?2 комментария
Полиция Британии исключила политический мотив убийства политика Энн Уиддкомб
Следователи не обнаружили признаков терроризма в деле об убийстве известной консервативной деятельницы, по подозрению в котором задержан молодой местный житель.
Следствие пока не установило точные причины расправы над бывшим членом парламента, передает РИА «Новости».
Помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман в ходе пресс-конференции отметил: «На данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию».
Он также добавил, что правоохранители не ищут других подозреваемых, а угроза для общества полностью отсутствует.
Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний белый гражданин Британии. Представители ведомства подчеркнули, что категорически не усматривают в случившемся признаков террористического акта.
Энн Уиддкомб с 2023 года занимала пост пресс-секретаря правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она 23 года представляла Мейдстоун в парламенте, а в период с 1994 по 1997 год работала заместителем министра внутренних дел. После ухода из политики она активно участвовала в популярных телевизионных шоу.
Деятельница славилась жесткими социально-консервативными взглядами, выступая против абортов, эвтаназии и движения ЛГБТ* (Сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено), а также поддерживала смертную казнь. В 2019 году ее резкая критика легализации однополых браков вызвала волну негодования со стороны левых сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тело 78-летнего консервативного политика Энн Уиддикомб обнаружили в ее доме в английской деревне.
В мае правая партия Reform UK получила около 1,4 тысячи мест по итогам местных выборов в Великобритании.
Позже представители этой политической силы отклонили претензии Владимира Зеленского из-за снятия украинских флагов с муниципальных зданий.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ