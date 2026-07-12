Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?2 комментария
Оман вручил ноту протеста послу Ирана из-за атаки беспилотников
Заместитель министра иностранных дел Омана Халид бен Хашель аль-Мусальхи вызвал иранского посла Мусу Фарханга для вручения ноты протеста, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства султаната.
Поводом для дипломатического демарша стали недавние атаки беспилотников по территории султаната, передает ТАСС.
Удары пришлись по объектам, расположенным в провинциях Мусандам и Эль-Вуста. В ходе официальной встречи представитель внешнеполитического ведомства выразил недовольство «этими безответственными действиями».
Дипломат также напомнил о важности соблюдения принципов государственного суверенитета и добрососедства. Он подчеркнул необходимость взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела соседних государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня погрузка нефти на терминале в Омане прекратилась из-за взрыва беспилотника.
В конце прошлого месяца МИД Бахрейна возложил на Тегеран ответственность за атаку дронов.