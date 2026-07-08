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    8 июля 2026, 20:10 • В мире

    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны

    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    @ U.S. Navy/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Иран за последние сутки вновь обменялись ударами. Однако на этот раз Дональд Трамп объявил, что соглашение о прекращении войны «закончилось», и в переговорах с Тегераном нет смысла. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление президента США. Что на самом деле скрывается за его словами и как будут развиваться события на Ближнем Востоке?

    Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время он не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа на заявление Трампа отреагировали молниеносным ростом. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Заявление Трампа прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Как сообщило ранее агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР, поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду. Напомним, в Вашингтоне объяснили атаку инцидентами с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Во вторник СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. А центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня».

    Военные США минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы. Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары по Ирану превзошли предыдущие по масштабу.

    Издание The Wall Street Journal указывает, что атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано. Сейчас же

    в экспертном сообществе допускают, что ситуация на Ближнем Востоке может радикально обостриться. Впрочем, они не исключают, что воинственная риторика Трампа является элементом давления на Тегеран, а краткосрочное обострение выгодно американским энергогигантам и Израилю.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – между ними лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Михаил Карягин. По его мнению, даже если вывести Израиль из уравнения, никак не получается смоделировать соглашение, которое бы устраивало и Вашингтон, и Тегеран. Эксперт выделил три ключевых момента. Первый – проблема урана. «Для Ирана обогащенный уран – главный переговорный актив, который невозможно добровольно обнулить без гарантий (если такие вообще возможны)», – написал Карягин в своем Telegram-канале.

    «Исламская республика может обсуждать режим инспекций, технические ограничения, параметры хранения или пределы обогащения, но передача запасов третьей стороне или тем более отказ от них в пользу США будет восприниматься как капитуляция под давлением. В этом и заключается первое базовое противоречие. Вашингтон хочет получить необратимое ограничение иранских возможностей, а Тегеран хочет сохранить рычаг, который можно использовать в следующем раунде торга», – детализировал политолог.

    Второй момент – «пролив Шредингера», продолжил аналитик. «Ормузский пролив находится в политической суперпозиции: он одновременно открыт и закрыт, безопасен и опасен, контролируем и неконтролируем – все зависит от того, кто именно описывает ситуацию. Для США и их союзников нормой является свободный проход судов. Для Тегерана возвращение к прежнему статусу-кво без компенсации выглядит как отказ от одного из немногих инструментов, позволяющих превращать региональную уязвимость в глобальную проблему», – указал Карягин. Третий – информационно-коммуникационный канат. «Не менее важна борьба за описание самих переговоров.

    Каждая сторона говорит не о компромиссе, а о собственной победе: Вашингтон – о давлении, которое вынуждает Иран уступать, а Тегеран – о сопротивлении, которое не позволяет США диктовать условия.

    Такая коммуникационная модель оставляет мало места для реального примирения, потому что любой шаг навстречу заранее оказывается токсичным для внутренней аудитории», – заметил политолог. На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, добавил Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний,

    предположил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты «страдают», – уточнил экономист.

    Он напомнил, что в конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральной лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив. Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник.

    «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – поделился Юшков.

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