Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Песков: Макроэкономическая стабильность в России обеспечена
Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, ситуация находится под контролем и прогнозируема, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя турбулентность на фондовых площадках.
«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире – это нормальная реакция», – подчеркнул представитель Кремля, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что правительство активно занимается вопросами, связанными со снижением индексов. По его словам, текущая реакция рынка является естественной и ожидаемой.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами на фоне текущей турбулентности на фондовом рынке.
В конце июня Песков подтвердил полную надежность российской экономики.
Месяцем ранее представитель Кремля отметил неизбежную подверженность отечественного рынка общемировым тенденциям.