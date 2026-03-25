    Прибалтика открыла украинским дронам коридор в Россию
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д'Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 23:02 • Новости дня

    Путин поддержал добавление в программу «Пушкинской карты» посещение цирка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил Минкультуры рассмотреть возможность включения цирков в программу «Пушкинской карты», позволяющую молодежи посещать культурные учреждения со скидкой.

    Владимир Путин во время заседания Совета по культуре поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой проработать вопрос о включении цирков в программу «Пушкинской карты», сообщается на сайте Кремля. Эта программа предоставляет подросткам и молодежи возможность льготного посещения учреждений культуры по всей стране.

    Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный напомнил президенту, что ранее вопрос о добавлении цирков уже поднимался, но окончательного решения принято не было. Путин поддержал идею, отметив воспитательную роль цирков, а также подчеркнул, что такие посещения важны даже для самых маленьких детей.

    «Ольга Борисовна [Любимова], мне кажется, надо поддержать. Там, конечно, не только тигры Эдгарда Вальтеровича бегают и пугают зрителя, восхищают зрителя мужеством и смелостью укротителей, но там много содержательных вещей воспитательного характера. Малыши ходят с удовольствием, а коллеги наши программы соответствующим образом составляют», – заявил Путин.

    «Мне кажется, что просто общение с животными, общение с артистами цирка, даже если, на первый взгляд, это все носит развлекательный характер, имеет значение для воспитания даже очень маленьких детей», – добавил президент.

    Глава Минкультуры пообещала взять выполнение поручения под личный контроль и отчитаться президенту о результатах проработки вопроса.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о приобретении молодыми россиянами свыше 100 млн билетов по программе «Пушкинская карта»

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении орденов Мужества посмертно сотрудникам ДПС Илье Климанову и Максиму Горбунову, погибшим во время недавнего теракта в Москве.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников ДПС Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Москве, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что награды присуждены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.

    Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.

    Погибших полицейских похоронили с воинскими почестями.

    В ГУ МВД по Москве пообещали оказать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    25 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил предложение Захара Прилепина о создании международной литературной премии.

    Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

    «Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

    Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

    «Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.

    25 марта 2026, 03:15 • Новости дня
    Онищенко предложил запретить мобильные телефоны для дошкольников

    Tекст: Катерина Туманова

    Дошкольникам не стоит выдавать мобильные телефоны из-за риска для психического и физического развития, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я считаю, что до школы вообще ребенок не должен иметь телефона, потому что он постоянно находится под наблюдением или родителей, или воспитателей», – сказал он РИА «Новости».

    По его мнению, ранний доступ к гаджетам и интернету негативно влияет на психику ребенка, снижает интерес к чтению и мешает физическому развитию.

    Онищенко подчеркнул, что современные дети все больше подвержены влиянию цифровой среды и отдаляются от семьи.

    Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что родителям следует очень внимательно относиться к использованию гаджетов маленькими детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умные игрушки с искусственным интеллектом оказались опасными для детей. Минпросвещения рекомендовало детям до 16 лет ограничить использование гаджетов. Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением из-за гаджетов.

    25 марта 2026, 02:38 • Новости дня
    Кравцов рассказал о важности регулирования пользования гаджетами у детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр образования Сергей Кравцов отметил, что раннее использование смартфонов и планшетов детьми может привести к проблемам в их психологическом развитии.

    «Я в целом считаю, что нужно очень аккуратно подходить к использованию телефонов и гаджетов. И ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это влияет на психологическое развитие ребенка», – приводит «РИА Новости» слова Кравцова в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

    Он порекомендовал родителям больше времени проводить с детьми и общаться с ними. Министр добавил, что наиболее простой путь, по мнению современных родителей, – дать ребенку телефон или компьютерную игру, чтобы тот не мешал, однако это приносит только вред.

    Кравцов отметил необходимость определения возраста, с которого ребенку можно пользоваться мобильным телефоном, и добавил, что этот непростой вопрос обсуждается в министерстве.

    Он напомнил, что в России существует закон, запрещающий использование мобильных телефонов школьниками во время уроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умные игрушки с искусственным интеллектом оказались опасными для детей. Профсоюз разрешил учителям временно забирать телефоны у школьников на уроке. Минпросвещения рекомендовало детям до 16 лет ограничить использование гаджетов.

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением из-за гаджетов.

    25 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.

    В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».

    Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

    Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.

    Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.

    Путин отметил героизм и мужество военных КНДР при освобождении Курской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.

    25 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время неформального разговора с лауреатами премий в сфере культуры поддержал возвращение федерального статуса Большому детскому хору имени Попова.

    С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.

    В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.

    25 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    Согласно документу, начиная с 1 апреля, запрещается вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги на сумму, превышающую 100 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Также с 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из России золотых слитков массой более ста граммов.

    В прошлом году в России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами.

    25 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Мишустин поручил проработать привязку ставки семейной ипотеки к количеству детей

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, зависящей от числа детей, должен быть проработан профильными министерствами к 1 июля, следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

    Минфин и Минстрой получили поручение Михаила Мишустина до первого июля подготовить предложения по дифференцированию ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, сообщается на сайте правительства.

    Это поручение стало итогом февральского отчета правительства в Госдуме, а также рассмотрения предложений, поступивших от депутатов.

    В кабмине уточнили: «Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ставки по ипотеке планируют привязать к количеству детей.

    25 марта 2026, 06:22 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о старте приемной кампании в первый класс в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прием заявлений в первые классы начнется во всех российских школах не позднее 1 апреля. В 2026 году за парты сядут более 1,5 млн первоклассников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

    Прием заявлений в первые классы во всех российских школах начнется не позднее 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Родители смогут подать документы лично в образовательное учреждение, отправить их почтой с уведомлением о вручении, а также воспользоваться Единым порталом госуслуг или региональными порталами, интегрированными с ним.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов уточнил, что по предварительной оценке, 1 сентября 2026 года в первый класс пойдут более 1,5 млн детей. Первая волна приема заявлений продлится до 30 июня. В это время преимущество при зачислении получают дети, проживающие на закрепленных за школой территориях, и льготные категории семей, определенные приказом Минпросвещения. Для этих категорий приказ о зачислении будет издан в течение трех рабочих дней после окончания приема документов.

    Второй этап приема пройдет с 6 июля по 5 сентября. На этом этапе заявление можно подать независимо от места регистрации ребенка – при условии наличия свободных мест. Приказ о зачислении будет издаваться в течение пяти рабочих дней, уведомление поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на указанные родителями контактные адреса.

    С 1 апреля 2025 года дети без гражданства России для зачисления в школу должны будут пройти тестирование на знание русского языка. Дополнительную информацию о правилах поступления можно получить в местных органах управления образованием, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры запустило на портале «Госуслуги» черновики заявлений для записи детей в первый класс.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о начале обучения 1,5 млн первоклассников в 2026 году.

    Депутат Госдумы Артем Туров заявил о запрете на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.

    25 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду встретиться с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Тинем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

    Встреча пройдет в середине дня в Кремле, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Отношения всеобъемлющего партнерства объединяют нас с Вьетнамом. Премьер-министр Вьетнама продуктивно работал в Москве эти дни», – добавил он.

    По словам Пескова, вьетнамский политик также встречался с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу и с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

    Напомним, Фам Минь Тинь отправился в воскресенье с официальным визитом в Россию.

    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

