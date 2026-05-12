Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?0 комментариев
Mirror: «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius
Сюжет старого эпизода мультсериала «Симпсоны» в точности совпал с реальной ситуацией на нидерландском судне MV Hondius, где жертвами вспышки хантавируса стали три человека.
О совпадении пишет Mirror US, чью информацию передает РИА «Новости». На судне MV Hondius, следовавшем в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса: ВОЗ подтвердила семь случаев заражения и три смерти.
«Мультсериал «Симпсоны» предсказал, что в плавание отправится круизный лайнер, охваченный вирусом», – говорится в публикации.
Речь идет об эпизоде, вышедшем на экраны в 2012 году. По сюжету Гомер, Мардж и их дети находятся в круизе, когда на борту внезапно звучит тревога. На экране появляется генерал Уильям Салливан и заявляет, что быстро распространяется смертельный вирус Пандоры, поэтому все корабли должны остаться в море.
В мультфильме паника оказалась напрасной, поскольку тревога была лишь шуткой Барта Симпсона, желавшего продлить отпуск.
Издание отмечает, что создатели сериала регулярно предугадывают события за годы до их воплощения. Ранее они уже предвосхитили президентство Дональда Трампа, сделку Walt Disney и 21st Century Fox, а также появление Apple Watch.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за вспышки опасного респираторного заболевания на борту лайнера MV Hondius судну запретили заходить в порт Кабо-Верде, при этом было зафиксировано семь случаев заражения хантавирусом и три летальных исхода.
Позднее в порту Тенерифе началась эвакуация пассажиров судна, и первая группа людей покинула лайнер под контролем испанских и международных медиков.
Во вторник стало извыестно, что четверо канадцев, вернувшихся с MV Hondius, были помещены в изоляцию в провинции Британская Колумбия под медицинским наблюдением минимум на 21 день.