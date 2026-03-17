Умер патриарх Грузии Илия II
Патриарх Грузии Илия II скончался в тбилисской клинике
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в тбилисской клинике, передает РИА «Новости». Местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири сообщил журналистам, что «несколько минут назад скончался католикос-патриарх Илия II».
По словам врачей, патриарх был доставлен в больницу с острым желудочным кровотечением и подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Илия II был избран главой Грузинской православной церкви 23 декабря 1977 года, а его интронизация состоялась через два дня.
В миру патриарха звали Ираклий Гудушаури-Шиолашвили. Образование он получил в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии, где защитил кандидатскую работу по истории Иверского монастыря на Афоне в 1960 году. Илия II возглавлял грузинскую церковь более 45 лет.
В 2017 году патриарх перенес операцию в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. Тогда же появились сообщения о возможной попытке отравления, после чего по подозрению был задержан руководитель службы управления имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны протоиерей Георгий Мамаладзе.
Ранее сообщалось, что патриарх Грузии Илия Второй был госпитализирован в Кавказский медицинский центр в тяжелом состоянии.