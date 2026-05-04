  Лента новостей
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    4 мая 2026, 14:58 • В мире

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    @ Iuliia Stashevska/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома?

    Власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия «буквально насильно» под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    «Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США. Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями», – подчеркнула Захарова.

    Американское «право почвы» означает, что каждый ребенок, родившийся в Соединенных Штатах, автоматически становится гражданином США со всеми вытекающими из того правами и обязанностями. Это было и остается одним из основных стимулов для притока населения и миграции в США.

    Однако «насильная» раздача американского гражданства несовершеннолетним детям российских дипломатов в Вашингтоне юридически недействительна. Такая практика представляет угрозу правам российских дипломатических работников в США, поскольку как минимум автоматически может переносить американскую судебную практику на россиян.

    Например, ребенка можно будет похитить через ювенальную юстицию по доносу. Это инструмент завуалированного, а порой и прямого давления на российских дипломатических работников, которые согласно всем нормам и правилам при рождении ребенка на территории США сразу же оформляют документы на его российское гражданство, что исключает юрисдикцию американской стороны.

    В американском законодательстве четко и однозначно прописано, что дети иностранных дипломатов обладают правом экстерриториальности и не могут пользоваться «правом почвы» для получения американского гражданства по рождению.

    «Этому моменту посвящена целая глава в стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также пункт в Кодексе федеральных правил: в обоих документах четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по «праву почвы», так как обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания», – поясняет Захарова.

    Практика предоставления гражданства детям дипломатов отсутствовала и в советское время. А «советские» правила автоматически переносятся на современность по принципу преемственности РФ. В частности, в 1964 году между СССР и США была заключена специальная двусторонняя Консульская конвенция, которая значительно расширяла права дипломатических сотрудников обеих стран даже по сравнению с базовой Венской конвенцией.

    Согласно статье 24 Конвенции 1964 года консульское должностное лицо или сотрудник консульского учреждения (в широком смысле дипломатический работник), а также члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей. На протяжении более 60 лет с момента заключения Консульской конвенции 1964 года она толковалась и применялась сторонами как исключающая возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских должностных лиц и сотрудников консульских учреждений представляемого государства. Ни о каком «ограниченном характере консульского суверенитета» тут и речи не может быть.

    Исключений из этого правила почти нет. В ряде случаев

    в 1990-х годах в рамках «улучшения дружественной атмосферы» американская сторона задним числом предоставляла гражданство уже выросшим детям советских дипломатов, которые родились в США до 1964 года,

    но эта процедура была сложной, долгой и применялась уже по отношению к взрослым людям по факту их личного заявления. Такого рода исключения делались в отношении детей тех советских дипломатических работников, которые работали не в посольстве или консульстве, а например, в Амторге, который долгое время не имел статуса дипломатического учреждения, а считался чисто американским коммерческим учреждением.

    Кроме того, стоит помнить, что в США доминирующей юридической системой является прецедентное право. Главный пример в этом случае – знаменитое дело 1898 года «США против Вонг Ким Арка». Речь шла о предоставлении гражданства ребенку лавочника с китайским гражданством, который родился в Сан-Франциско во времена золотой лихорадки.

    Дело в том, что изначально «право почвы» распространялось только «на свободных белых мужчин» (в 1870 году это право расширили на «лиц африканской национальности» и их потомков). И частный вопрос о предоставлении американского гражданства ребенку иммигрантов из Китая,

    как часто бывает в прецедентном праве, перерос в рассуждения и комментарии Верховного суда о том, кто и при каких обстоятельствах может вообще претендовать на гражданство США.

    В результате суд постановил, что «требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства, к детям, рожденным от враждебных иностранцев в период оккупации, а также к детям членов индейских племен, подчиняющихся законам своих племен».

    Таким образом и появилось знаменитое «изъятие» детей дипломатических работников из общего «права почвы». Затем оно по всем правилам было перенесено в стратегическое руководство Службы гражданства и иммиграции и в сводный Кодекс федеральных правил и стало, по сути, федеральным законом.

    Казалось бы, вопрос однозначен и был окончательно закрыт в 1964 году. Почему же именно сейчас вдруг возникла эта проблема?

    Систематический характер «насильная» раздача американского гражданства несовершеннолетним детям российских дипломатических работников приобрела в 2023 году. Примерно в это же время начались и консультации между РФ и США о восстановлении нормального и достаточного уровня дипломатических отношений. Идут они до сих пор, и сложностей в этом процессе больше, чем видимых успехов. Российской стороне до сих пор не возвращены незаконно захваченные дипломатические здания и объекты, а Госдеп до сих пор не утвердил нового посла в Москве.

    Но все эти переговоры ведутся в закрытом режиме, и считается, что сам факт того, что Москва и Вашингтон ведут такого рода консультации, уже можно назвать успехом. Москва ставила перед Вашингтоном вопрос о прекращении провокационных действий в отношении российских дипломатических сотрудников, включая выходящие за рамки Венской конвенции ограничения на передвижения и попытки вербовки. Но тут вдруг к этому набору нарушений со стороны США стали добавляться и незаконные попытки навязать американское гражданство детям российских дипломатов.

    Такого рода действия американской стороны могут быть направлены прежде всего на подрыв переговорного процесса, поскольку не только не способствуют консультациям, но и создают новое препятствие и становятся, по выражению Захаровой, «раздражающим фактором». А во-вторых, можно предположить и то, что некие силы внутри американского государства хотели бы не только сорвать переговоры с Москвой, но и дискредитировать усилия президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

    Трампа фактически подставляют его же сотрудники. Ведь Трамп стремится если не полностью отменить «право почвы», то хотя бы ограничить его. А по факту получается, что «право почвы» используется администрацией Трампа для того, чтобы давать американское гражданство даже тем, кто, согласно прецедентным судебным решениям, право на него не имеет. Такой поворот может стать серьезным внутриполитическим козырем для противников действующего президента США и его партии на много лет вперед.

