В аварии на МКАД с грузовиком пострадали четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате крупной аварии на МКАД пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних. Механические повреждения получили 13 транспортных средств.

Инцидент произошел на внутренней стороне 41-го километра Московской кольцевой автодороги. Водитель «КамАЗа» въехал в колонну стоящих автомобилей. Ранее сообщалось о троих пострадавших: одном взрослом и двух детях.

