В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны
Yle: Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к границе России
Финляндия не стала сбивать дроны, пересекшие границу страны, из-за их близости к российской границе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на пресс-службу финских сил обороны.
«В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства», – приводит Yle заявление ведомства, передает РИА «Новости».
Yle отмечает, что финские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства, однако никаких попыток уничтожить беспилотники предпринято не было.
Накануне минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.
