Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение поездов в Калининград было полностью остановлено из-за аварии на железной дороге в Каунасском районе Литвы, передает РИА «Новости». По информации «Литовских железных дорог», с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Дуйсбурга, Германия. Остальные вагоны остались на путях, часть из них перевозила метанол, однако угроза для окружающей среды отсутствует, сообщили специалисты Департамента противопожарной охраны.

Из-за происшествия движение было перекрыто не только на основных, но и на соседних путях, что затронуло 22 пассажирских поезда. В компании уточнили: «Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время».

Агентство ELTA со ссылкой на представителя «Литовских железных дорог» отметило, что авария произошла в субботу около 23:00 по московскому времени, после чего начались работы по устранению последствий аварии и удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива.

Как уточнила «Федеральная пассажирская компания» РЖД, задержки коснулись поездов № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград, следующих по территории Литвы и Белоруссии.

