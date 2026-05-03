Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.

По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.

Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.

