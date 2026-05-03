    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    3 мая 2026, 09:44 • Новости дня

    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно

    @ MAKalimatovvv

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

    В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.

    По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.

    Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину.

    Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры.

    В Курской области открыли памятник Герою России Чебневу.

    2 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке

    Tекст: Вера Басилая

    В сети опубликовали видеозапись сильного пожара на заводе газовой аппаратуры в подконтрольной ВСУ Дружковке после удара российских авиабомб.

    Кадры с полыхающим предприятием в Донецкой народной республике появились в Max «Военкоры Русской весны», пишет «Российская газета». На снятом очевидцем ролике видно охваченное огнем здание, над которым поднимаются густые клубы дыма.

    «Авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР», – отмечается в подписи к опубликованному видео.

    В марте сообщалось, что российские войска приблизились к восточным окраинам Дружковки.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по местному территориальному центру комплектования.

    Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск» в этом населенном пункте.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    В Челябинской области предотвратили попытку пролета беспилотника,

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    3 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    О массированной атаке на территорию Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX. По его словам, сегодня ночью было сбито более 60 вражеских беспилотников, атаковавших регион.

    Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в порту произошло возгорание, однако его последствия оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов в порту не зафиксировано, инфраструктура осталась невредимой.

    Губернатор выразил благодарность военным и силам ПВО за защиту воздушного пространства Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 43.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА.

    Остекление зданий Пулковской обсерватории повреждено в результате атаки БПЛА.

    2 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В деревне Чернево Волоколамского округа в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили шесть дронов над территорией региона. БПЛА были уничтожены и подавлены в районах Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны, сообщил Воробьев в «Максе».

    «К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов продолжают работу экстренные оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 20.00 мск расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России, в том числе над Московским регионом.

    2 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки и Новосергеевки в Харьковской области, Маяков и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра в ДНР, Веселого и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово и Покровского в Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

    Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    2 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов субботнего дня дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку, перехватив 123 вражеских беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в субботу перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает канал Минобороны в Max. Атака продолжалась в течение шести часов, с 8.00 до 14.00 по московскому времени.

    Вражеские летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион, Республику Башкортостан и Краснодарский край.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    3 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен 51 беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    В сообщении Дрозденко в «Максе» указывается, что «боевая работа продолжается». «Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», – сказано в опубликованном губернатором сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действуют ограничения на работу аэропорта Пулково. БПЛА также атаковали Москву.

    3 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 334 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны ликвидировали 334 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины над регионами России, сообщает Минобороны России.

    Перехват целей осущвествлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Московским регионом и Крымом, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие меры используются для борьбы с вражескими беспилотниками, в том числе атакующими нефтяную инфраструктуру на Балтике. Сообщалось, что ВСУ используют для пролета беспилотников воздушный коридор над прибалтийскими республиками.

    2 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила 146 украинских дронов над 12 регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России.

    Массированный налет вражеских дронов отражался с 14.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны. За это время дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали все заявленные воздушные цели.

    Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московским регионом.

    Ранее 2 мая сообщалось, что российские военные перехватили 123 вражеских беспилотника над 13 субъектами.

    Днем на подлете к Москве был сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    2 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате скоординированных действий сил ПВО и спецподразделений Росгвардии в Брянской области были ликвидированы 33 вражеских беспилотника без последствий для населения, отмечают власти региона.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны, мобильных оперативных групп и спецподразделений Росгвардии были уничтожены 33 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор также добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку за шесть часов субботнего дня, перехватив 123 беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО за ночь субботы уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших 16 российских регионов и две морские акватории.


    3 мая 2026, 04:31 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты 43 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко в «Максе» подчеркнул, что боевая работа продолжается. Идет отражение «массовой атаки противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация установила ограничения на функционирование аэропорта Пулково. Силами ПВО также сбиты дроны на подлете к Москве.

    2 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ из десяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа, численность которой достигала десяти человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Украинская диверсионная группа численностью до десяти человек была уничтожена на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, обнаружить группу удалось с помощью аэроразведки – операторы беспилотников заметили противника, когда тот пытался скрытно пройти через лесной массив.

    «Харьковское направление… В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили вражескую диверсионную группу численностью до десяти человек, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов группа была полностью уничтожена», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Кроме того, Кадыров сообщил, что во время работы расчетов также был ликвидирован вражеский дрон «Баба-яга».

    Ранее российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области 2 декабря прошлого года. До этого российские военные ликвидировали диверсионную группу наемников в этом же регионе 28 ноября 2025 года.

    А в октябре 2025 года ВС России уничтожили в Харьковской области диверсантов и командира ВСУ.


    2 мая 2026, 11:56 • Новости дня
    Пленный рассказал о выстреле командира ВСУ в колено бойцу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский командир с позывным «Чад» прострелил колено солдату за отказ выполнять приказ, рассказал пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.

    Линник рассказал, что украинский командир с позывным «Чад» прострелил колено своему подчинённому за отказ выполнять приказ, передает РИА «Новости».

    По словам Линника, он и ещё двое солдат получили приказ отправиться из села Сергеевка в район Гришино. Когда группа достигла животноводческих ангаров, командир «Чад» приказал двигаться дальше, но Линник отказался это делать. После короткого разговора и угроз, командир отошёл, чтобы связаться с начальством, а затем вернулся и выстрелил Линнику в ногу.

    «Чад вернулся, он выстрелил мне в ногу и забрал оружие у меня», – сообщил пленный в беседе с агентством. Позже Линник сдался российскому солдату, находившемуся неподалёку от ангаров в районе Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинского учебного полигона открывало огонь по мобилизованным солдатам за попытки побега.

     Офицер ВСУ с позывным «Бабай» жестоко избивал привязанных к дереву подчиненных палками.

    Другой украинский командир приказал застрелить неспособного самостоятельно передвигаться пожилого бойца.

    2 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Зеленский захотел перенести переговоры с Россией в Турцию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве площадки для новых переговоров с Россией, уделяя особое внимание участию США в процессе, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что Зеленский проявляет осторожность относительно будущего участия Соединенных Штатов в переговорах и теперь рассчитывает выбрать Турцию площадкой для следующего раунда диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    В материале также указывается, что газета The New York Times сообщила о недовольстве Зеленского позицией Соединенных Штатов. По данным газеты, причиной стала поддержка президентом США условий России по урегулированию на Украине. Издание считает, что в последнее время Зеленский усилил критику Вашингтона, высказывая претензии как по поводу отношения к Киеву, так и в вопросах энергетических санкций.

    С начала текущего года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля.

    Ранее Politico писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку США в конфликте с Россией.

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    Президент США заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в беседе с президентом США заявил, что для достижения мира на Украине Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены.

