По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.8 комментариев
Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.
В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.
По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.
Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину.
Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры.
В Курской области открыли памятник Герою России Чебневу.