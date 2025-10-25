Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
ВС России уничтожили диверсантов и командира ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидирована украинская диверсионная группа вместе с командиром роты спецразведки, участвовавшим ранее в боях в Донбассе, сообщили в российских силовых структурах.
Диверсионная группа 54-й отдельной бригады украинских вооруженных сил была уничтожена на территории Харьковской области, передает ТАСС.
Как сообщили в российских силовых структурах, в составе уничтоженной группы находился командир 4-й специальной разведывательной группы роты той же бригады, штаб-сержант Михаил Евгеньевич Лебедев, уроженец Ровненской области 1977 года рождения.
«Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-й отдельной бригады ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 г. р. из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы», – уточнил источник агентства.
Собеседник добавил, что до начала специальной военной операции Лебедев принимал участие в антитеррористической операции в Донбассе в составе добровольческих батальонов и придерживался националистических взглядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на жтой неделе военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия.
Ранее в населенном пункте Малые Щербаки бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии «Днепра» уничтожили восемь спецназовцев ГУР Украины.
А в сентябре танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами.