Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
Сербия проведет внеочередные парламентские выборы в 2026 году, как того требовали протестующие, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы приняли их главное требование – скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», – приводит слова Вучича ТАСС.
Объявление прозвучало во время выступления Вучича перед гражданами у здания парламента в Белграде. Президент подчеркнул, что считает внеочередные выборы политическим ответом на действия участников протестов, но выразил уверенность, что его сторонники одержат верх: «Только они [участники протестов] не будут так счастливы, когда будут считать голоса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Правительство Милоша Вучевича подало в отставку. Вучич согласился провести досрочные парламентские выборы.