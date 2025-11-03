С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Полиция Белграда задержала 37 человек после беспорядков у парламента
В ходе столкновений возле здания парламента в центре Белграда были задержаны 37 человек, один полицейский получил травму, также был подожжен шатер.
Министерство внутренних дел Сербии задержало 37 человек после беспорядков у здания парламента в Белграде, передает ТАСС. Нарушители обвиняются в провоцировании инцидентов и угрозах общественному порядку во время несогласованной акции вечером 2 ноября.
В МВД подчеркнули: «Полиция интенсивно работает над установлением личностей и розыском остальных участников, которые своими действиями угрожали безопасности граждан и государственной собственности». Представители ведомства также сообщили, что правоохранители будут и далее использовать все законные меры для обеспечения порядка и безопасности.
Стычки произошли на фоне двух параллельных мероприятий – митинга сторонников президента Александра Вучича и оппозиционной акции. По информации полиции, активисты несогласованного митинга напали на участников согласованного мероприятия, бросая различные предметы и пиротехнику. В результате завязавшихся инцидентов был подожжен шатер с людьми внутри, травму получил один сотрудник полиции.
Правоохранители быстро вмешались и предотвратили ухудшение ситуации, подчеркнули в МВД. В настоящий момент полиция продолжает поиск причастных к беспорядкам лиц и следит за ситуацией в центре города.
Напомним, в ночь на понедельник полиция в Сербии задержала участника протеста за демонстрацию полового органа.
Президент Сербии Александр Вучич ранее поблагодарил российскую разведку за предупреждение о возможном «майдане».
Между тем российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что после протестов в Сербии появятся лидеры, ориентированные на продвижение курса в Европейский Союз.