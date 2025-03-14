После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Россия призвала Норвегию снизить напряженность вокруг Шпицбергена
МИД РФ призвал Норвегию не усиливать напряженность вокруг Шпицбергена
МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага Шпицберген, и не подрывать международно-правовые основы его режима.
Россия призывает Норвегию воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг Шпицбергена, сообщает ТАСС. Данную позицию озвучили представители Министерства иностранных дел России на встрече с норвежским послом Робертом Квиле.
Российская сторона настоятельно советует Норвегии избегать действий, которые могут подорвать международно-правовые основы режима архипелага Шпицберген. Особое внимание уделяется предотвращению появления на территории архипелага и в прилегающих морских пространствах конфликтного потенциала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возвращение к власти в США Дональда Трампа сулит новый виток напряженности в Арктике, а российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.