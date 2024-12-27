Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Посол России предупредил о напряжении в Арктике из-за планов Трампа по Гренландии
Российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.
Посол указал, что такие намерения США вызывают неопределенность, особенно в свете активного американского присутствия в Гренландии, передает ТАСС.
Корчунов отметил, что США открыли консульство в Нууке и запустили научные и инвестиционные программы, что подчеркивает возросшую роль острова в их арктической политике.
Дипломат также обратил внимание на заявления Майка Помпео на встрече Арктического совета в 2019 году, где тот критиковал Россию и Канаду за регулирование судоходства. Посол подчеркнул, что Гренландия и Дания не единственные, кто испытывает давление от США. В этих условиях важно соблюдать международное право и принципы Илулиссатской декларации 2008 года, заключенной пятью прибрежными государствами Арктики.
По словам Корчунова, в 2024 году Россия выступила против одностороннего установления границ континентального шельфа США. Дипломат отметил важность сохранения стабильности в преддверии перехода председательства в Арктическом совете от Норвегии к Дании, чтобы избежать ухудшения отношений между странами-членами. В будущем, по мнению Корчунова, администрация Трампа может проявить интерес к архипелагу Шпицберген, но Договор о Шпицбергене 1920 года является сдерживающим фактором.
Ранее издание New York Post сообщило, что близкие к избранному президенту США Дональду Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом. Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова Трампа о важности владения Гренландией. Правительство Дании решило выделить значительные средства на укрепление обороны Гренландии после заявлений Трампа.