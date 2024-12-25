New York Post заявила о серьезности намерений Трампа купить Гренландию

New York Post подчеркнула серьезность намерений Трампа купить Гренландию и вернуть США контроль над Панамским каналом

Tекст: Антон Антонов

«Президент серьезен на 100%», – заявил один из источников New York Post.



По словам источников, чиновники Белого дома и минфина в прошлой администрации Трампа обдумывали, как вести переговоры и финансировать проект, был разработан практический план переговоров с целью привлечь на свою сторону 56 тыс. жителей Гренландии, в основном инуитов.

Экс-сотрудник минфина сообщил, что в США «пытались найти трехстороннюю беспроигрышную сделку» и «быстро продвигались по этим вопросам вплоть до последних дней». Указывается, что речь может идти о свободной ассоциации, аналогичной отношениям США с номинально независимыми тихоокеанскими островными государствами Палау, Маршалловыми островами и Микронезией.

Другие источники подчеркнули, что не нужно считать заявления Трампа «троллингом» или чем-то «диким». Чиновник, работавший с Трампом в первый президентский срок, отметил, что США «купили Аляску». Он заявил, что «все продается по правильной цене».

А один из сотрудников Госдепа времен первого срока Трампа назвал заявления по поводу Панамского канала «видением того, как проецировать лидерство США, чтобы начать новую эру американского величия, безопасности и процветания в полушарии».

Как заявил источник, Трамп полагавет, что «империи, которые не растут, терпят крах». Он «отдает предпочтение прошлым президентам, которые проводили экспансию». Источник заявил: «Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – передает РИА «Новости».

Несмотря на серьезность намерений Трампа, эксперты не исключают, что предложения могут стать частью дипломатической игры, направленной на снижение пошлин или усиление военного присутствия США.

Возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает New York Post. Так, в результате «Луизианской покупки», которая состоялась более 200 лет назад, Франция передала США площадь примерно в 2,14 млн кв. км. Территория Гренландии составляет 2,16 млн кв. км. Подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Следует отметить, что США фактически создали не только канал, но и саму Панаму, а также более века претендовали на Гренландию, а после начала Второй мировой войны расширили на нее действие «доктрины Монро», в которой любое вмешательство европейцев в американские дела (в континентальном смысле) обозначалось как неприемлемое. В ходе первого президентского срока в 2019 году Трамп уже ставил перед Данией вопрос о продаже Гренландии.