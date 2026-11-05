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Фицо заявил о готовности принять в Словакии консультации по Украине
Фицо: Словакия готова предоставить площадку для консультаций по Украине
Словакия готова в любой момент организовать на своей территории технические консультации по разрешению ситуации на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
По его словам, Словакия готова в любой момент предоставить площадку для проведения технических консультаций по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
«В любое время, если вы подумаете на Украине, что вам необходимо в три часа утра встретиться где-то в Братиславе, Банской-Быстрице, Кошице, где угодно, достаточно позвонить, и мы немедленно это организуем», – заявил Фицо на пресс-конференции по итогам совместного заседания правительств Словакии и Украины во Львове.
По его словам, это могли бы быть «какие-нибудь технические переговоры, которые могли бы помочь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Словакии Юрай Бланар предложил Братиславу как площадку для подготовительных заседаний по Украине.
Ранее он заявил о срыве Западом раннего урегулирования украинского конфликта.
Фицо выразил готовность поддержать полномочия ЕС для переговоров с Россией.