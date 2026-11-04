По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
НАБУ: Под началом СБУ в мошеннических кол-центрах работали 2,7 тыс. человек
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров, в которых работали около 2,7 тыс. человек.
«Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2,7 тыс. человек», – цитирует заявление бюро РИА «Новости».
По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, а средняя такса за один офис составляла 7 тыс. долларов. Данные об оплате централизованно систематизировались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора страны, которые прикрывали незаконную деятельность.
В рамках расследования этого дела прошли обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.
Ведомство организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.
Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после прошедших у них обысков.