НАБУ: Под началом СБУ в мошеннических кол-центрах работали 2,7 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2,7 тыс. человек», – цитирует заявление бюро РИА «Новости».

По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, а средняя такса за один офис составляла 7 тыс. долларов. Данные об оплате централизованно систематизировались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора страны, которые прикрывали незаконную деятельность.

В рамках расследования этого дела прошли обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.

Ведомство организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после прошедших у них обысков.