Мендель: Гуманитарную помощь на Украине разворовывают и продают в магазинах

Tекст: Вера Басилая

Мендель в интервью украинскому блогеру Денису Елисеевичу рассказала о масштабном воровстве западной поддержки, передает ТАСС.

«В июне до меня стали доходить слухи о коррупционных схемах, о разворовывании гуманитарной помощи. Мне кажется, что все, кто оставался на Украине, видели, что происходило. Начали останавливать бизнесменов, забирать их товары, поезда. Люди начали видеть, как гуманитарную помощь продают в магазинах», – сказала Мендель.

Ранее бывший пресс-секретарь утверждала, что коррупция стала основой экономики Украины, а сотни миллионов долларов были разворованы Владимиром Зеленским и его окружением.

Мендель оценила объем коррупции на Украине при уклонении от отправки на передовую в 5 млрд долларов.

В сентябре Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

Мендель назвала политику главы киевского режима самоубийственной из-за дефицита бюджета.