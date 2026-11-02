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Мендель заявила о краже западной гуманитарной помощи на Украине
Мендель: Гуманитарную помощь на Украине разворовывают и продают в магазинах
Поставляемую западными странами гуманитарную помощь на Украине разворовывают и продают в магазинах, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Мендель в интервью украинскому блогеру Денису Елисеевичу рассказала о масштабном воровстве западной поддержки, передает ТАСС.
«В июне до меня стали доходить слухи о коррупционных схемах, о разворовывании гуманитарной помощи. Мне кажется, что все, кто оставался на Украине, видели, что происходило. Начали останавливать бизнесменов, забирать их товары, поезда. Люди начали видеть, как гуманитарную помощь продают в магазинах», – сказала Мендель.
Ранее бывший пресс-секретарь утверждала, что коррупция стала основой экономики Украины, а сотни миллионов долларов были разворованы Владимиром Зеленским и его окружением.
Мендель оценила объем коррупции на Украине при уклонении от отправки на передовую в 5 млрд долларов.
В сентябре Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.
Мендель назвала политику главы киевского режима самоубийственной из-за дефицита бюджета.