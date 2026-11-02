Песков назвал естественным участие России в Организации тюркских государств

В Кремле подтвердили готовность обсуждать статус России в тюркской организации

Tекст: Ольга Иванова

Москва считает целесообразным присоединение к объединению, поскольку на российской территории исторически проживает множество тюркских народов.

«Что касается участия России в организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками, исторические по происхождению. Поэтому, конечно, это было бы вполне понятно, и целесообразно, и естественно», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что речь идет об участии Российской Федерации в целом, а не ее отдельных субъектов.

Представитель Кремля указал на отсутствие официального приглашения в организацию. При этом он выразил уверенность, что данная тема станет частью повестки дня предстоящих контактов с Астаной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить России статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

В прошлом месяце Песков выразил признательность Токаеву за высокую оценку деятельности президента России Владимира Путина.

Летом представитель Кремля назвал Казахстан одним из ведущих партнеров Москвы на пространстве СНГ.