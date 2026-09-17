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    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
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    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 06:25 • Новости дня

    Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в направлении столицы, ранее приостановленное из-за угрозы атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», – сообщил губернатор в Max.

    До этого в ночь на четверг Евраев сообщал, что движение автомобилей на выезде из Ярославля в московском направлении приостановили для обеспечения безопасности граждан.

    Месяцем ранее власти временно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за угрозы украинских БПЛА. В начале августа обломки сбитого дрона упали в резервуары местного НПЗ.

    16 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России Антон Грунис, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

    «Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

    В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.

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    16 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге к пятилетию Академического района в Преображенском парке открылась уникальная детская площадка в стиле традиционной дымковской игрушки, ставшая первым подобным проектом в стране.

    К пятилетию Академического района в Преображенском парке появилась уникальная игровая зона.

    Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, задуман как территория смыслов для воспитания юного поколения. Екатеринбург стал пилотной площадкой, а в будущем подобные объекты появятся по всей стране, передает «Новый День».

    «Такие площадки воспитывают детей в русском культурном коде и погружают в мир наших сказок и традиций. Надеемся, что подобный опыт продвижения российской традиционной культуры через детские городки и площадки возьмут на вооружение и другие застройщики в регионах страны», – рассказал замначальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич.

    «Я абсолютно уверен, что это место полюбят наши дети. Через русские народные мотивы они будут получать информацию, заряжаться патриотизмом. Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    Мэр добавил, что в районе самая высокая рождаемость, поэтому строительство новых детских садов, школ и спортивных зон остается приоритетом.

    Строительство объекта профинансировала ГК «КОРТРОС». Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что компания активно поддерживает добрые начинания и видит востребованность таких пространств.

    В прошлом году в России решили строить детские площадки в стиле дымковских, богородских и филимоновских игрушек.

    В августе этого года общество «Знание» и «Движение первых» отобрали 29 лучших концепций для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее развитие сферы детского досуга и обновление инфраструктуры отдыха.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Сигал захотел попросить работу у Лаврова

    Стивен Сигал заявил о желании попросить работу у Сергея Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель МИД российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал выразил желание попросить работу у министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы приносить больше пользы стране.

    Спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал заявил о желании приносить больше пользы России, передает ТАСС.

    Выступая на марафоне «Знание. Первые» в Екатеринбурге, он выразил намерение обратиться к министру иностранных дел.

    «Я бы сказал Сергею Лаврову: «Пожалуйста, дайте мне работу! Помогите мне сделать больше для России!» – сказал Сигал, отвечая на вопросы участников.

    Актер также отметил, что Лавров является человеком, которым он восхищается больше всего. Кроме того, Сигал назвал президента России Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля молодежи, который продлится до 17 сентября. Ожидается, что его посетят 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны мира.

    Ранее Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    Американский актер заявил о следовании России по пути правды.

    В прошлом году Стивен Сигал признался в гордости быть частью российского народа.

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    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    @ Александр Подгорчук/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за решительные действия по предотвращению провокации со стороны датского военного вертолета над Балтикой.

    Глава оборонного ведомства вручил медаль «За боевые отличия» командиру корабля за грамотные действия при встрече с иностранной авиацией, указало ведомство в Max.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Российский корвет выполнял поставленные задачи, когда обнаружил приближающуюся воздушную цель. Ей оказался вертолет типа Fennec военно-воздушных сил Дании.

    Иностранное воздушное судно двигалось навстречу боевому кораблю и игнорировало попытки связаться по международному каналу. Чтобы не допустить провокации, командир «Сообразительного» приказал выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого датский вертолет покинул район патрулирования.

    Ранее вооруженные силы Дании заявили о выпуске российским кораблем двух сигнальных ракет.

    Министерство иностранных дел европейской страны вызывало дипломатического представителя Москвы для обсуждения инцидента.

    Посол России Владимир Барбин вручил Копенгагену ответную ноту протеста из-за опасных маневров военных вертолетов.

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    16 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»

    Завод «Москвич» запустил серийное производство электромобилей «Атом»

    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    Массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу стартовало на столичном предприятии, передает РИА «Новости».

    «"Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу», – указано в заявлении пресс-службы бренда.

    Процесс создания машин включает мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозийную обработку. Также специалисты осуществляют сборку готового транспорта, настраивают механическую часть, калибруют электронные системы и проводят финальный контроль качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минпромторга Антон Алиханов приобрел этот новый отечественный электромобиль.

    В середине лета производитель начал выдачу ключей от машин первым владельцам по предзаказам.

    Месяцем ранее транспортное средство успешно прошло необходимые сертификационные краш-тесты в центре «НАМИ».

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    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    @ Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург, пишут СМИ.

    Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатической неразберихой из-за действий фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По изначальному плану председатель ЕК должна была встретиться с канадским премьером во вторник, чтобы послушать его выступление перед Европарламентом. Однако она заявила о намерении пропустить мероприятие ради пресс-конференции по безопасности детей в Брюсселе.

    Европейские чиновники и депутаты оказались шокированы таким решением. После оказанного давления фон дер Ляйен в последний момент передумала и осталась в Страсбурге, а встреча с Карни была перенесена на среду.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Цель этого союза – совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    В преддверии выступления Марка Карни Европарламент одобрил открытие своего представительства в Оттаве.

    Канадский премьер-министр призвал 10 европейских стран ратифицировать двустороннее торговое соглашение.

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    16 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы

    Лавров заявил об отказе России от возвращения к прежним отношениям с Европой

    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами, какие наблюдались в конце прошлого века.

    «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – констатировал дипломат, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что Москва не намерена выстраивать политический курс в расчете на улучшение отношений в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Он отметил, что Россия уже проходила этап, когда надеялась на приход консерваторов и реалистов.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Министерства иностранных дел России прибыл в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи.

    Ранее министр исключил возможность возвращения к прежним отношениям с западными странами.

    Дипломат также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских государств.

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