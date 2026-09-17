Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.