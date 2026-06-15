Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Фон дер Ляйен поддержала соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива
Фон дер Ляйен: Соглашение США и Ирана должно способствовать открытию Ормуза
Еврокомиссия рассчитывает на немедленное открытие Ормузского пролива и отмену платы за проход благодаря новым договоренностям между Вашингтоном и Тегераном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку недавним договоренностям США и Ирана, передает ТАСС. По ее словам, европейские власти ожидают быстрого восстановления свободы навигации в регионе.
«Я приветствую соглашение между США и Ираном, заключенное на основании активных дипломатических усилий ряда стран-партнеров», – написала политик в соцсети X. Она подчеркнула, что Ормузский пролив должен быть открыт немедленно, а плату за проход необходимо отменить.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что достигнутые договоренности должны способствовать прекращению ядерной и ракетной программ Тегерана. Глава ЕК также призвала страны Евросоюза активнее развивать новые транспортные маршруты, чтобы исключить возможность использования энергоресурсов в качестве оружия в будущем.
Президент США сообщил об открытии Ормузского пролива для разминирования.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и британский премьер Кир Стармер поддержали мирные договоренности Вашингтона и Тегерана.
Проект американо-иранской сделки предусматривает разморозку финансовых активов Ирана.