США подтвердили удары по Ирану

CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

