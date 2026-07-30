Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Американца, которому не помогли в США и других странах, вылечили в Москве
Институт Склифосовского вылечил американца, которому не помогли в других странах
Московские врачи из института имени Склифосовского вылечили жителя США, которому не смогли помочь медики в других странах, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«Более 20 лет мужчина жил в США, но за помощью решил обратиться именно в Склиф», – говорится в сообщении в «Максе».
Несколько месяцев назад во время занятий спортом он повредил позвоночник, после чего одна нога почти перестала работать.
«Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю», – говорится в сообщении.
Усиливающаяся боль и нарастающие ограничения в движении подтолкнули его к решению приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского.
Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи провели малоинвазивное вмешательство: через небольшой разрез удалили грыжу и освободили пережатый нерв, максимально сохранив окружающие ткани.
Уже на следующий день мужчина самостоятельно встал на ноги, а еще через два дня его выписали домой в хорошем состоянии, он поблагодарил команду больницы за помощь и внимательное отношение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи института Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга и спасли пациентке зрение.
Команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами выполнила первые в России операции по пересадке одной и двух кистей рук.