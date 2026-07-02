В институте Склифосовского спасли зрение пациентке уникальной операцией на мозге

В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан

В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения вирусом Повассан

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последний год было выявлено 76 случаев заболевания – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Ранее ежегодно в стране фиксировали в среднем лишь семь-восемь случаев, пишет New York Post.

Вирус получил свое название в честь канадского города, где в 1958 году был впервые обнаружен после расследования смерти четырехлетнего мальчика, причина заболевания которого долгое время оставалась неизвестной. Позже исследователи нашли тот же вирус у клеща, обнаруженного на мертвой белке, что позволило установить источник инфекции.

Специалисты отмечают, что вирус распространяется преимущественно через укусы оленьих и сурковых клещей. Наибольший риск заражения приходится на период с конца весны до середины осени, когда активность клещей достигает максимума.

По словам медицинского консультанта Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Хорхе П. Парады, одной из главных особенностей инфекции является чрезвычайно быстрая передача: «Повассан может передаться уже через 15 минут после укуса инфицированного клеща, тогда как для передачи болезни Лайма клещ обычно должен оставаться присосавшимся от 36 до 48 часов». Эксперты подчеркивают, что именно эта особенность делает вирус значительно опаснее многих других клещевых инфекций.

Инкубационный период заболевания составляет от одной до четырех недель. Первыми симптомами могут быть лихорадка, головная боль, рвота и слабость, однако у некоторых инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В тяжелых случаях вирус способен вызвать энцефалит (воспаление головного мозга) или менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). У пациентов могут возникать спутанность сознания, нарушение координации, затруднения речи и судороги.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 10% пациентов с тяжелыми неврологическими осложнениями погибают. У многих выживших сохраняются долговременные неврологические нарушения.

Специфических лекарств и вакцины против вируса Повассан в настоящее время не существует. Лечение ограничивается поддерживающей терапией, включая внутривенное введение жидкости и при необходимости респираторную поддержку. Наибольшему риску тяжелого течения заболевания подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обитающие на территории России клещи представляют серьезную угрозу для здоровья и могут стать причиной заражения множеством тяжелых вирусов.

Роспотребнадзор заявил о выявлении в клещах на Северо-Западе России вирусов Бейджи найроварус, Мукава и «Лесное». Биолог Ноттингемского университета Сара Гудэйкр предупредила о стремительном росте популяции клещей в Европе и увеличении числа случаев болезни Лайма с тяжелыми неврологическими последствиями.