Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 03:13 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к столице уничтожены 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что уничтожены еще пять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

    Комментарии (12)
    15 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сторону Московского региона в течение недели летели 1743 БПЛА, 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За прошедшие семь дней столичный регион подвергся массированному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. В период с восьмого по 15 августа в сторону города летели 1743 дрона, сообщил в Max Собянин.

    Подавляющее большинство вражеских аппаратов удалось успешно нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 123 беспилотника.

    Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских аппарата на подлете к столице.

    За первую неделю августа системы ПВО нейтрализовали почти две тысячи направлявшихся в сторону столичного региона беспилотников.

    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) сообщил о прекращении выпуска новых песен коллективом и уходе группы в творческий отпуск на два года.

    Группа «Звери» берет паузу в концертной деятельности, также коллектив не будет выпускать новые пластинки. Выступление в «Лужниках» в субботу будет последним крупным шоу коллектива перед длительным перерывом, передает РИА Новости.

    «Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Хочу сказать всем спасибо – всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» – заявил со сцены Роман Билык.

    Артист пообещал поклонникам обязательно вернуться к гастролям через один или два года и пояснил, что музыкантам потребовалась небольшая передышка.

    «Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!» - добавил фронтмен группы.

    Коллектив «Звери» был основан в 2000 году. За время существования музыканты выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, а последней пластинкой стал концертный релиз «Лужники-2024». Группа девять раз признавалась лучшей по версии телеканала «Муз-ТВ» и получала награды MTV Europe Music Awards.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Звери» в 2020 году записали песню о карантине. Рома Зверь в 2019 году получил премию «Ника» за роль Майка Науменко.

    Комментарии (12658)
    15 августа 2026, 14:02 • Новости дня
    Авария на Лужнецкой эстакаде ТТК парализовала движение в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столкновение автомобилей на Лужнецкой эстакаде Третьего транспортного кольца в столице привело к заторам, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

    «На Лужнецкой эстакаде (в районе д. 2/4, стр. 4) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – указали в ведомстве, передает агентство «Москва».

    Движение в сторону Гагаринского тоннеля осуществляется по двум полосам из четырех. Автомобильный затор растянулся на 1,1 километра.

    водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

    11 августа в ДТП с грузовиком на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

    В конце июля автомобильная авария на улице Сущевский Вал привела к серьезным заторам.

    В начале прошлого месяца на транзитной Тульской эстакаде столкнулись четыре автомобиля.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Врачей московской клиники обвинили в причинении вреда детям с аутизмом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директора и врача частного медицинского центра в Москве задержали по подозрению в мошенничестве и нанесении тяжкого вреда здоровью пациентов, сообщили Главном следственном управлении СК по городу.

    Следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику частного медицинского учреждения в Москве передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дело расследуется по статьям о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей.

    В рамках расследования задержаны директор и врач клиники. Им уже предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.

    Отмечается, что речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом.

    По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года подозреваемые специально искали родителей с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.

    «Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ», – добавили в СК.

    Полученные деньги обвиняемые отмывали с помощью незаконных финансовых операций через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

    СК ходатайствует в Чертановском райсуде Москвы об аресте подозреваемых.

    В июле столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом лечения больного ребенка.

    В прошлом году московская полиция задержала организаторов схемы по навязыванию пациентам кредитов на ненужные медицинские услуги.

    В 2024 году в суд передали в суд уголовное дело лжеврачей об обмане семей детей с церебральным параличом.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ

    Кобяков сообщил о желании Запада участвовать в ВЭФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения, сообщили организаторы мероприятия.

    Даже представители недружественных государств демонстрируют интерес к Восточному экономическому форуму. Об этом рассказал ТАСС советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

    «Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», – сообщил спикер.

    Кобяков добавил, что многие западные организации давно функционируют как российские. По его словам, часть бизнеса продолжает деятельность в России по негласным договоренностям со своими правительствами, избегая внимания русофобов. Некоторые государства вынуждены поддерживать санкции под давлением англосаксов, не имея реального выбора.

    Напомним, Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Юрий Трутнев спрогнозировал участие представителей не менее 75 государств в Восточном экономическом форуме.

    Ранее Министерство иностранных дел России отметило стремление недружественных стран к восстановлению связей с Приморским краем. А премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал решил лично возглавить официальную делегацию своего государства на предстоящем форуме во Владивостоке.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 17:16 • Новости дня
    В Москве арестован директор клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя медицинского учреждения в столице арестовали по делу о многолетнем мошенничестве и навязывании дорогостоящих бесполезных процедур семьям пациентов с тяжелыми неврологическими диагнозами, сообщили в Мосгорсуде.

    Чертановский райсуд столицы заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мосгорсуда.

    Он арестован до 28 сентября.

    Следственный комитет предъявил руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте средств и причинении тяжкого вреда здоровью.

    Правоохранители задержали подозреваемых, а в здании клиники на Варшавском шоссе и дома у фигурантов прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику этого частного медицинского учреждения.

    В конце июля столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом организации лечения больного ребенка.

    В октябре прошлого года полиция сообщила об обмане сотен пенсионеров на десятки миллионов рублей в другой частной клинике Москвы.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонные мошенники обманным путем похитили у пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.

    Аферисты убедили жертву избавиться от имущества и передать вырученные средства курьерам, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом ремонтников домофона и попросили назвать код из смс. После этого женщину соединили с фальшивым сотрудником финансового органа, который запугал ее уголовной ответственностью за якобы выданную от ее имени доверенность.

    «Находясь под влиянием и контролем телефонных мошенников, женщина сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово, полагая, что деньги передает сотрудникам финансовых структур. Общий ущерб превысил 21,6 миллиона рублей», – добавили в прокуратуре.

    Задержана 24-летняя девушка-курьер, которая забирала наличные за вознаграждение в 10 тыс. рублей и переводила их на криптокошелек.

    Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, расследование находится на контроле надзорного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа злоумышленники выманили у пожилых супругов в Москве свыше 30 млн рублей.

    В мае другой столичный пенсионер отдал аферистам 71 млн рублей под предлогом замены домофона.

    В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю москвичку на 40 млн рублей.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные учения

    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные тактические учения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бойцы российской военной базы продемонстрировали киргизским коллегам современные методы ведения боя, включая тактику штурмовых групп и применение беспилотников.

    В учебно-тренировочном центре проходят совместные тактические учения военнослужащих России и Киргизии. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа поделились с киргизским контингентом передовым опытом ведения боевых действий, сообщает Минобороны.

    Под руководством российских специалистов военнослужащие Киргизии отработали тактику действий штурмовых групп. Кроме того, участники учений освоили основы тактической медицины, изучили применение беспилотных летательных аппаратов и методы противодействия им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года российские военнослужащие прошли боевое слаживание с применением беспилотников.

    Ранее президент Владимир Путин назвал 201-ю военную базу гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе. Напомним, что осенью прошлого года военные стран ОДКБ завершили совместные учения на территории Киргизии.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам для быстрого замужества

    Директор Московского марафона Тарасов дал совет девушкам бегать ради замужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Желающим найти спутника жизни стоит заняться бегом и принять участие в марафоне, где участники часто делают предложения руки и сердца, считает директор Московского марафона, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

    Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов в интервью РИА «Новости» дал необычный совет девушкам, стремящимся выйти замуж. По его мнению, совместные занятия спортом помогают лучше узнать партнера.

    «Я считаю, что в беге мы видим человека тем, кем он является, без всяких масок. Во-первых, вы видите тело человека, с которым хотите познакомиться. А во-вторых, в беге открывается очень много того, что вы не видите в обычной жизни: целеустремлен ли человек, желает ли он достигать какой-то цели и готов ли к борьбе, не сдаваться перед трудностями», – заявил Тарасов.

    Он также отметил, что Московский марафон стал своеобразным аналогом ЗАГСа. Ежегодно на дистанции происходит по пять-шесть предложений руки и сердца. Само мероприятие пройдет в столице 26-27 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин – младший сделал предложение спортсменке Елизавете Еремеевой после финиша гонки.

    Ранее кениец Альфонс Киген установил новый рекорд трассы на Московском марафоне. А россиянин Дмитрий Неделин улучшил национальный рекорд на марафонской дистанции в Дюссельдорфе.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    МИД России заявил о скрепленном боевым братством союзничестве с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Союзничество Москвы и Пхеньяна скреплено узами боевого братства, что подтверждается твердой поддержкой КНДР спецоперации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел России.

    «Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Светлая память военнослужащим КНДР, павшим в боях за освобождение Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников», – подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.

    В ведомстве напомнили, что 15 августа 1945 года советские войска освободили Корею от японского колониального господства в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Бойцы Красной армии вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, ускорив окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. За свободу корейского народа отдали жизни 12 тыс. советских солдат и офицеров, в честь которых в августе 1946 года в Пхеньяне установили памятник-обелиск.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева .

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил орденами Мужества бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм в Курской области.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской союзнической помощи Пхеньяна в освобождении российского региона от украинских боевиков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot
    Турецкий эксперт: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары
    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере
    Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мертвым в лесу
    Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации