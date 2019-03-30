Рома Зверь получил премию «Ника» за роль Майка Науменко

Исполнивший роль Майка Науменко в фильме «Лето» музыкант Роман Билык (известен как лидер группы «Звери» Рома Зверь) получил премию «Ника» в номинации «Открытие года».

Билык на церемонии награждения поблагодарил режиссера Кирилла Серебренникова за то, что тот, несмотря на домашний арест, смонтировал фильм, передает РИА «Новости».

Грузинский режиссер Отар Иоселиани получил почетный приз в номинации «Честь и достоинство» от Совета Российской Академии кинематографических искусств.

«Не знаю, что сказать. Представьте, что я произнес длинную речь. Но все-таки это большая честь для меня – быть среди вас», – сказал Иоселиани на сцене, передает ТАСС.

Режиссер снял такие картины, как «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «И стал свет», «Истина в вине», «Утро понедельника» и т.д.