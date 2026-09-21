Государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета

Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС не согласовали статьи сокращения бюджета

Tекст: Мария Иванова

Государства Евросоюза категорически настаивают на уменьшении предложенного Еврокомиссией семилетнего бюджета, однако отказываются сокращать расходы на оборону, конкурентоспособность и сельское хозяйство. Заявить о необходимости урезать общий объем финансирования оказалось значительно проще, чем достичь консенсуса по конкретным статьям, передает РИА «Новости».

За последний месяц глава Евросовета провел консультации с лидерами 25 стран объединения, выясняя их позиции по наиболее чувствительным вопросам. Подавляющее большинство государств поддержали уменьшение административных расходов, но их доля составляет лишь около 6% от общего объема, что не решит проблему.

При этом европейские правительства рассматривают возможность сокращения внешней помощи, на которую в проекте следующего бюджета заложено порядка 200 млрд евро. Власти Германии вместе с рядом других стран продолжают настаивать на уменьшении финансовых планов Брюсселя на несколько сотен миллиардов евро.

Во избежание масштабного секвестра предлагается ввести новые источники доходов Евросоюза, в частности общеевропейское налогообложение электронных сигарет и вейпов. Подобный шаг позволит увеличить поступления без повышения национальных взносов участников объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

В начале месяца председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о планах ввести дополнительные налоги.

В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о непосильном росте расходов европейского бюджета.