Заблудившийся в кировском лесу пенсионер восемь суток выживал на сырых грибах

Tекст: Валерия Городецкая

Пожилой мужчина уехал в лес за грибами утром 13 сентября и пропал, передает РИА «Новости». Забеспокоившиеся родственники обратились в полицию и к волонтерам. Машину дедушки отыскали 15 сентября, но самого его найти не могли. Для поисков пропавшего мужчины задействовали кинологов и беспилотники с тепловизором, добровольцы пешком прошли по лесу более 128 км.

«Сегодня утром папа откликнулся на голоса искавших его людей и вышел из леса. Восемь дней он кружил между деревьями, ходил по болотам и питался одними сырыми грибами», – рассказала агентству Атнагулова.

По ее словам, Вячеслав Королев – опытный походник, но его подвел компас, который реагировал на старые рудники и показывал неверное направление. Ночью было холодно, у него не было спичек, а на третий день он потерял нож. Два дня пенсионер ничего не ел, а затем стал питаться сырыми грибами и пить воду из луж.

После спасения мужчину осмотрели врачи скорой помощи. Ему измерили давление, уровень сахара в крови, сделали кардиограмму и отпустили домой. Сам Королев пошутил, что за время вынужденного поста избавился от всех болезней, наелся грибов на всю жизнь и пообещал больше не ходить в лес в одиночку.

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