В базу «Миротворца» внесли двух международных наблюдателей на выборах в Госдуму

Tекст: Дарья Григоренко

Сведения о двух международных экспертах, работавших на выборах в Государственную думу России, появились в базе украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

В списки ресурса попали публицист из Австрии Фло Осрайник и член Сербской радикальной партии Милян Дамьянович. Данные о них были опубликованы в понедельник.

Администраторы сайта обвиняют наблюдателей в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в базу экстремистского сайта попал российский комедийный актер Сергей Писаренко.

Летом создатели украинского портала включили в этот список политиков из Венгрии, Пакистана и Болгарии.