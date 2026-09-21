Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал о смертельной болезни
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров признался, что в 2020 году врачи обнаружили у него заболевание с вероятностью выживания всего 17%.
Федоров столкнулся с тяжелым диагнозом несколько лет назад. По его словам, врачи оценивали вероятность благоприятного исхода крайне низко, передает RT.
«В 2020-м у меня обнаружили болезнь с шансами на выживание 17%. В одной из клиник мне сказали: «Все, успехов вам. Можете поехать домой попрощаться», – рассказал экс-глава ведомства.
Несмотря на неутешительные прогнозы, политик продолжил бороться за жизнь и завершил основной курс лечения к октябрю 2020 года. Как отметил Федоров, для окончательного подтверждения выздоровления потребовалось пять лет наблюдений, и лишь год назад медики констатировали полное излечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у здания Верховной рады прошел митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины.
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